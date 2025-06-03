POLÍTICA
El PP demana la compareixença de Sánchez pel cas de Leire Díez
La socialista afirma que es va encarregar del vot per correu el 23J
Leire Díez va estar al capdavant del vot per correu de les últimes eleccions generals, les del 23J, que van permetre que Pedro Sánchez seguís a la Moncloa, segons va publicar ahir El Confidencial. Com a prova va mostrar una publicació que va fer la mateixa militant socialista a Facebook el març del 2024 quan va acabar la seua etapa a Correus. Tanmateix, Correus va assegurar que Díez, que va ocupar el càrrec de directora de Filatèlia i Relacions Institucionals en aquesta empresa pública, “mai va ser responsable del vot per correu” en les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, ni tampoc en cap convocatòria electoral. Per la seua part, el PP ha demanat la compareixença del president Pedro Sánchez al Congrés perquè expliqui la “guerra bruta executada” per la militant socialista per atacar jutges, fiscals i l’UCO de la Guàrdia Civil que investiguen suposats casos de corrupció que involucren el PSOE, l’Executiu espanyol i el seu entorn familiar. Mentrestant, l’Associació de l’Escala de Suboficials de la Guàrdia Civil (ASEGSC) ha denunciat Díez per intentar “soscavar la independència i credibilitat” d’aquest cos. Així, el ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, va reiterar les seues declaracions i va eludir disculpar-se de la falòrnia que va llançar el dia anterior amb la vicepresidenta primera i ministra de Justícia, María Jesús Montero, i la ministra portaveu, Pilar Alegría, que assegurava que l’exagent de la Guardia Civil Juan Vicente Bonilla volia posar una bomba adossada al president del Govern central, Pedro Sánchez.