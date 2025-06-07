SUCCESSOS
Desarticulats diversos grups dedicats al narcotràfic
A Catalunya i les illes Canàries
Un operatiu de la Guàrdia Civil contra el tràfic de drogues en diverses localitats de Girona i Barcelona va acabar amb 24 detinguts i 8.515 plantes de marihuana confiscades. També es van trobar armes de foc i més de 60.000 euros en efectiu. Les autoritats portaven investigant deu mesos aquesta banda criminal, que actuava de forma jerarquitzada i coordinada en naus industrials i cases unifamiliars. A més, es va detectar que el grup tenia punxada la llum de les plantacions.
D’altra banda, la Policia va desarticular una de les organitzacions criminals més grans dedicades al tràfic de cocaïna a les Canàries mitjançant l’ús de narcollanxes.
L’operatiu –que ha durat un any– va acabar amb 48 detinguts i la confiscació de 3.800 quilos de cocaïna, encara que podrien ser molts més segons les autoritats, que no han pogut donar gaires detalls perquè la investigació, anomenada Ombra Negra, està sota secret de sumari.
La mercaderia confiscada, que provenia del Brasil i Colòmbia, suposaria uns 230 milions d’euros al mercat final. La Policia va intervenir 69 vehicles, entre aquests 19 embarcacions i motos aquàtiques, a part de sis béns immobles.