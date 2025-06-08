SUD-AMÈRICA
Lleó XIV i Javier Milei aborden al Vaticà la cohesió social
Lleó XIV i el president de l’Argentina, Javier Milei, van mantenir ahir a la Santa Seu el seu primer encontre, en el qual van parlar de la “lluita contra la pobresa i el compromís a favor de la cohesió social”. Després de la visita a Roma, Milei va viatjar a Madrid, on avui diumenge clausurarà un fòrum econòmic privat afavorit per una empresa cripto al costat d’expolítics com Esperanza Aguirre, Iván Espinosa de los Monteros o Albert Rivera.