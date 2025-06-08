SEGRE

DEFENSA

Manifestació contra el rearmament a Madrid al crit de “no a l’OTAN”

Un moment de la protesta contra el rearmament, ahir a Madrid. - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS

Un moment de la protesta contra el rearmament, ahir a Madrid. - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Centenars de manifestants contra el rearmament a Europa i contra un nou augment de la despesa militar fins al cinc per cent del PIB van marxar ahir, avalats per Podem, Sumar i Izquierda Unida, pel centre de Madrid al crit de “no a l’OTAN” i “no als pressupostos de guerra”.

La protesta es va portar a terme al mateix temps que Tenerife feia d’escenari de la commemoració del Dia de les Forces Armades, en una desfilada presidida pels reis.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking