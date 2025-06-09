POLÍTICA
Atemptat contra un candidat a la presidència de Colòmbia
Miguel Uribe, crític al rebre dos bales al cap. Un menor de 15 anys, detingut com a presumpte autor dels trets
El senador colombià Miguel Uribe Turbay, aspirant a la presidència de Colòmbia, va ser ferit de gravetat dissabte a la matinada a diumenge al rebre dos trets al cap i un a la cama en un acte de campanya a la ciutat de Bogotà. L’autor dels trets seria un menor de 15 anys, que va utilitzar una pistola Glock de nou mil·límetres i que va ser detingut per l’atemptat. Senador des del 2022, és fill de Diana Turbay, periodista segrestada pel narcotraficant Pablo Escobar i morta el 1991 en una operació militar de rescat, i net de l’expresident Julio César Turbay. A l’octubre va anunciar la seua intenció de convertir-se en el successor del president Gustavo Petro, amb qui és molt crític. El seu estat de salut al tancament d’aquesta edició era de màxima gravetat i pronòstic reservat, després de ser intervingut. La majoria dels governs de països llatinoamericans van condemnar l’intent d’assassinat d’Uribe, entre els quals els de Veneçuela, el Brasil i l’Argentina. Reconeguts artistes colombians com Juanes, Adriana Lucía i la banda Morat es van pronunciar a les xarxes socials per expressar el seu rebuig a la violència i la seua solidaritat amb el dirigent. Espanya també va condemnar l’atac a Uribe a través del ministeri d’Afers Estrangers.