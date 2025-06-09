PARTITS
La CUP renova logo i prioritza recuperar la representació a Lleida i Tarragona
La CUP va presentar ahir el seu nou logotip, amb més protagonisme de l’estelada. Pretén marcar així l’inici d’una nova etapa política, en l’acte de culminació del procés Garbí, la seua assemblea general. Va tenir lloc a Capellades, on el partit va revalidar la seua aposta pel projecte municipalista com un dels seus pilars fonamentals. La formació es va mostrar “optimista” amb les seues possibilitats d’entrar a l’ajuntament de Barcelona en les pròximes eleccions municipals, previstes per al 2027, i es va reivindicar com “l’única candidatura amb una proposta de futur en clau anticapitalista per a la capital”.
Així mateix, va aspirar a revalidar l’alcaldia de Girona i els resultats obtinguts per Guanyem Girona, mentre que va considerar una “màxima prioritat” recuperar la representació a Lleida i Tarragona, on va estar a prop d’obtenir-la el 2023.
El secretari general i coportaveu del secretariat nacional del partit independentista, Non Casadevall, va definir la CUP com “l’esquerra de veritat i que no traeix”. En aquest sentit, Casadevall va criticar durament el que considera una esquerra “domesticada” i va assegurar que volen liderar el “pròxim embat” contra l’Estat. Així mateix, va subratllar que la CUP vol combatre el gir que ha fet el món cap a la dreta.