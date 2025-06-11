Amnistiats gairebé 40 càrrecs del Govern de Puigdemont processats per organitzar l’1-O
L’Audiència de Barcelona ha amnistiat els prop de 40 empresaris i ex alts càrrecs del Govern de Carles Puigdemont processats pels preparatius de l’1-O, així com a l’exconseller de Exteriores Raül Romeva en la causa en què estava investigat per la promoció exterior del procés.
En una interlocutòria, a la que ha tingut accés l'agència EFE, la secció 21a acorda aplicar l’amnistia a tots els investigats, tal com va sol·licitar la Fiscalia, i revoca la resolució de la jutgessa d’instrucció que acordava deixar-los a un pas de judici pel seu paper en la planificació del referèndum unilateral de l’1-O.