POLÍTICA
Espanya, el Regne Unit i la UE pacten un nou estatus “històric” per a Gibraltar
Espanya, el Regne Unit i la Comissió Europea van arribar ahir a un acord “històric” sobre Gibraltar després del Brexit. Després d’una reunió a Brussel·les entre els ministres d’Afers Exteriors d’Espanya i el Regne Unit, José Manuel Albares i David Lammy, el comissari de Comerç de la Comissió Europea, Maros Sefcovic, i el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, el pacte elimina els controls fronterers sobre persones i mercaderies entre Espanya i Gibraltar, preservant l’espai Schengen, el Mercat Únic de la UE i la Unió Duanera.
Segons va explicar Albares, l’acord posa fi a la tanca del penyal, per facilitar el pas de les 15.000 persones que es mouen entre els dos territoris.
Els controls al port i l’aeroport de Gibraltar comptaran amb plena cooperació entre la Unió Europea i el Regne Unit-Gibraltar, i Espanya portarà a terme els controls per part de la Unió Europea.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va celebrar el pacte perquè “salvaguarda la integritat de l’Espai Schengen”.
Per la seua part, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va reclamar la sobirania de Gibraltar i va exigir al Govern central que l’acord passi pel Congrés dels Diputats.