GOLF
Israel amenaça l’Iran de “cremar Teheran” si continua atacant
L’ofensiva a les plantes nuclears iranianes no ha provocat contaminació radioactiva. Cancel·lades les converses atòmiques entre l’Iran i els EUA d’avui
El ministre d’Exteriors d’Israel, Israel Katz, va advertir ahir que si els atacs amb míssils contra el país continuen “Teheran cremarà”. L’avís de Katz va arribar després d’un nou dia d’atacs mutus entre Israel i l’Iran que escalen encara més la perillosa tensió al Pròxim Orient. A la nit, les alarmes es van reactivar a Israel davant l’atac de nous míssils iranians, segons Tel-Aviv.
Un alt oficial militar israelià va afirmar a més que el “camí cap a Teheran està obert” i que els caces israelians mobilitzats en aquesta ofensiva aèria compten amb una ruta segura per operar al seu espai aeri després d’haver destruït bona part dels sistemes de defensa de la capital iraniana.
El mateix primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va assegurar que “atacarem tots els llocs i objectius del règim dels aiatol·làs”.
En les últimes hores, mitjans estatals iranians van informar que els atacs hebreus havien causat 60 morts, entre els quals nens, xifra que no està clara si s’afegeix als 78 morts confirmats pel seu ambaixador en l’ONU hores abans.
A Israel, els bombardejos iranians van causar almenys tres víctimes mortals i desenes de ferits, segons les autoritats locals. Així mateix, l’atac aeri israelià efectuat contra el centre d’enriquiment d’urani de Fordo, al centre-oest de l’Iran, no hauria deixat danys de consideració ni tampoc hi ha constància de contaminació radioactiva, segons va assegurar ahir l’Organització per a l’Energia Atòmica, l’agència nuclear de la república islàmica. Des de Teheran, el president de l’Iran, Masoud Pezeshkian, va advertir que hi haurà una resposta militar “més dura” contra Israel en cas que es repeteixi l’“agressió sionista”. A més, el ministre d’Exteriors omanita, Badr al-Busaidi, va anunciar que les converses nuclears previstes per avui, diumenge, a Masqat entre l’Iran i els Estats Units “no se celebraran” després dels atacs d’Israel contra l’Iran.
Mentrestant, el president de Rússia, Vladímir Putin, va abordar per telèfon amb el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, el perill de l’escalada del conflicte al Pròxim Orient després de l’operació militar israeliana.