PRÒXIM
Israel i l’Iran no cessen en els seus atacs i desatenen les crides a l’alto el foc
Netanyahu assegura que el país islàmic “pagarà un alt preu” i confirma la mort del cap d’intel·ligència de la Guàrdia Revolucionària iraniana. Trump assegura a les xarxes que “aviat hi haurà pau”
Israel i l’Iran van continuar ahir els seus atacs sense que les crides a un alto el foc aconseguissin parar l’escalada, mentre creixia la preocupació internacional perquè el conflicte convulsi encara més tot Orient Mitjà. Les successives onades de míssils d’Israel cap a l’Iran i de Teheran a Tel-Aviv van ser acompanyades a més d’un intercanvi de serioses advertències que cap part no cedirà. Les forces armades iranianes van aconsellar als israelians que “abandonin els territoris ocupats [Israel]” per salvar la vida: “No deixeu que el règim us utilitzi com a escuts humans.” Per la seua part, l’exèrcit israelià va demanar als iranians que es trobin a prop de plantes de fabricació d’armament que fugin de la zona i no tornin fins a nou avís. “L’Iran pagarà un alt preu per matar civils, dones i nens intencionadament. Aconseguirem el nostre objectiu d’un sol cop”, va assegurar el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, que va confirmar la mort del cap d’intel·ligència de la Guàrdia Revolucionària iraniana, Mohamad Kazemi, i del seu número dos, Hasan Mohaqeq, a Teheran.
Israel va començar a bombardejar l’Iran divendres a la matinada –provocant fins a ahir més de 400 víctimes mortals– amb l’excusa dels avenços en el programa nuclear de la república islàmica i l’amenaça que suposa per al país la seua manufactura de míssils balístics. Teheran va patir ahir nous atacs israelians, que van assolir la seu del ministeri d’Exteriors, el comando de la Policia de la capital i diverses zones residencials.
Per la seua part, el president nord-americà, Donald Trump, va escriure a la seua xarxa Truth Social que “aviat hi haurà pau entre Israel i l’Iran” i que els dos països “arribaran a un acord”. El ministre d’Exteriors rus, Serguei Lavrov; el seu homòleg turc, Hakan Fidan; el canceller alemany, Friedrich Merz, i el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, es van afegir a les veus a favor del final d’una escalada que amenaça d’incendiar encara més tota la regió.
La UE acusa l’Iran de “desestabilitzar” la regió
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va afirmar ahir després d’una conversa amb Benjamin Netanyahu que “l’Iran és la principal font d’inestabilitat regional i Israel té dret a defensar-se”. Von der Leyen va reiterar “el nostre compromís amb la pau, l’estabilitat i els esforços diplomàtics que condueixin a la desescalada” i va assegurar que “Europa sempre ha estat clara: l’Iran mai no podrà adquirir una arma nuclear. Urgeix una solució negociada.”
Cinquanta-set palestins mésmorts a Gaza
La campanya d’atacs israelians a la Franja de Gaza ja ha deixat més de 55.300 morts i més de 128.700 ferits, segons l’últim balanç proporcionat ahir pel ministeri de Salut de l’enclavament palestí, sota control del moviment islamista Hamas, que va detallar a més la mort de 57 palestins i uns altres 315 ferits entre dissabte i diumenge. Centenars de milers de persones es van manifestar ahir a Brussel·les i la Haia per denunciar “el genocidi israelià a Gaza”.