PRÒXIM
Israel i l’Iran augmenten l’escalada bèl·lica el quart dia de bombardejos
Les forces israelianes ataquen la televisió pública iraniana en plena emissió. Teheran aconsegueix travessar la Cúpula de Ferro hebrea amb alguns míssils
Les Forces Armades israelianes van continuar ahir atacant objectius al centre de l’Iran en la quarta jornada d’hostilitats. Un dels objectius triats ahir va ser la seu de la televisió pública iraniana a Teheran, IRIB, quan aquesta estava emetent en directe.
“La radiotelevisió de la propaganda i l’odi del règim iranià ha estat colpejada per les Forces de Defensa d’Israel després d’una evacuació a gran escala del veïnat de la zona”, va indicar el ministre de Defensa israeliana, Israel Katz, en un comunicat oficial.
D’altra banda, les autoritats israelianes van elevar a 24 els morts i a 592 els ferits, entre ells deu en estat greu, pels atacs de l’Iran que han pogut eludir la denominada “Cúpula de Ferro” antiaèria, abans d’agregar que fins ara s’han identificat 30 llocs en els quals han impactat projectils.
A més, va xifrar en 370 els míssils balístics llançats per Teheran, a més de “centenars” d’aparells aeris no tripulats.
D’altra banda, les autoritats de l’Iran van informar que han posat sota custòdia prop d’una trentena de persones per suposats vincles “amb el terrorisme del règim sionista” des que a finals de la setmana passada comencessin els atacs de l’Exèrcit d’Israel contra territori iranià.El conflicte va esclatar després que l’Israel llancés nombrosos bombardejos divendres contra alts càrrecs militars, edificis civils i instal·lacions nuclears iranianes –atacs contra territori iranià que han continuat des d’aleshores–, després de la qual cosa l’Iran ha respost amb diverses onades d’atacs amb míssils i drons contra territori israelià.
Mentrestant, el president dels Estats Units, Donald Trump, va afirmar, en el marc de la Cimera del G7 al Canadà, que “l’Iran no està guanyant aquesta guerra” contra Israel i va assenyalar que Teheran ha de negociar per buscar una solució abans que sigui massa tard.
Pel seu costat, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va assegurar que Israel “té el dret a defensar-se” i va acusar l’Iran de ser “la principal font d’inestabilitat a la regió”.