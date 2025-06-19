INFORME
Red Eléctrica s’autoexculpa de l’apagada i carrega contra les centrals
Acusa les elèctriques de donar informació parcial per investigar el zero energètic del passat 28 d’abril. No creu que hagi d’assumir el pagament d’indemnitzacions
La presidenta no executiva de Redeia, Beatriz Corredor, va acusar ahir dimecres les elèctriques de no haver facilitat tota la informació requerida per la seua filial Red Eléctrica per investigar les causes de l’apagada peninsular completa del 28 d’abril i de no haver-la remès amb la qualitat desitjable.
“Els puc assegurar que no tota la informació rebuda d’aquestes terceres parts ha tingut la qualitat desitjable ni ha estat tan completa com hauria estat necessari”, va dir Corredor l’endemà que el Govern central apuntés tant a l’operador com les elèctriques com a responsables potencials de l’apagada.
Beatriz Corredor també va insistir que Red Eléctrica, com a operador del sistema, no gestiona les xarxes de distribució, sinó que ho fan els distribuïdors en el seu monopoli territorial, ni tampoc gestiona les xarxes privades o els centres de control distribuïts per tot Espanya.
L’operador afirma que, si les centrals amb obligació d’aportar capacitat de control de tensió haguessin actuat correctament i no haguessin incomplert els seus compromisos, l’apagada completa peninsular del passat 28 d’abril s’hauria evitat.
A més, el conseller delegat de Redeia, Roberto García Merino, va assegurar que tant l’anàlisi de Red Eléctrica com l’informe del comitè sobre l’apagada evidencien que l’operador del sistema va actuar “de manera diligent”, per la qual cosa no creu que “calgui tenir cap tipus de cobertura ni assumir cap tipus d’indemnització”.
Així mateix, dimarts, la vicepresidenta tercera del Govern estatal i ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen, va repartir culpes tant a Red Eléctrica com a les distribuïdores de l’apagada.
Al Congrés va manifestar que es va produir per un problema “multifactorial” que implica episodis de sobretensió, oscil·lacions i desconnexions de centrals, i va avançar que la setmana vinent el Govern central aprovarà un decret llei per supervisar millor el sistema perquè un episodi similar no es torni a produir.
En un altre ordre de coses, la ministra compareixerà avui a la comissió del Congrés que té accés a secrets oficials per explicar a porta tancada l’informe de les causes de l’apagada.