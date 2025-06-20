Agents de l'UCO surten de Ferraz després de copiar el contingut del correu de Santos Cerdán
El PSOE diu que col·laborarà amb la justícia i recorda que el PP eliminava proves "a cops de martell"
Diversos agents de l'UCO de la Guàrdia Civil han sortit aquest divendres de la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid poc després de dos quarts de tres de la tarda. Els agents hi han anat a darrera hora del matí per copiar el contingut del correu de l'exsecretari d'Organització socialista Santos Cerdán, dimitit arran de les informacions que el vinculen a la trama de corrupció del 'cas Koldo'.
Durant la jornada, desenes de periodistes s'han acumulat a les portes de la seu socialista, on també hi havia curiosos i dos cotxes de la Policia Nacional. Fonts del PSOE han promès col·laborar amb la justícia i han recordat que el PP eliminava proves "a cops de martell" dels seus casos de corrupció de l'època de Mariano Rajoy.