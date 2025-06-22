Trump retreu a Espanya la poca aportació en defensa a l’OTAN
El president dels Estats Units, Donald Trump, va carregar divendres contra Espanya i li va retreure la poca aportació en defensa a l’OTAN. “L’OTAN haurà de parlar amb Espanya. Ha estat un país que sempre ha pagat molt poc. O eren bons negociadors o no feien el correcte. Crec que Espanya ha de pagar el mateix que tota la resta de països”, va assenyalar. Trump va replicar així a la negativa del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, de comprometre’s a invertir un 5% del PIB en defensa i alertant que el nou objectiu és “incompatible” amb l’estat de benestar, segons va avisar en una carta dirigida al secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, poc abans que se celebri la cimera de la Haia.
“Crec que els països de l’OTAN haurien de gastar un 5% del seu PIB en defensa. Els Estats Units han estat donant suport a l’OTAN des de fa molt de temps. En molts casos, crec que pagant el 100% de la despesa”, va insistir Trump. Així mateix, també va aprofitar per disparar contra el Canadà. “Saben qui també ha pagat poc? Un lloc anomenat el Canadà. Què van dir? Per què hem de pagar si els EUA poden protegir-nos gratis? I fins ara tenien raó”, va manifestar Trump.