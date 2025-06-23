Espanya no passarà el 2,1% del PIB en defensa
Sánchez anuncia que ha assolit un pacte amb l’OTAN per no augmentar al 5% la despesa militar: “Seria desproporcionat i incompatible amb l’estat del benestar”
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va garantir ahir que Espanya gastarà el 2,1% del seu Producte Interior Brut (PIB) en defensa, “ni més ni menys”, a l’aconseguir un acord amb l’OTAN que l’eximeix d’arribar al 5% que considera que era “desproporcionat, innecessari” i incompatible amb l’estat del benestar.
Sánchez va fer una declaració institucional al Palau de la Moncloa després d’aquest acord al qual ha arribat amb l’Aliança en una negociació des de divendres, quan va traslladar al secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, el seu rebuig a arribar a aquest percentatge.
Un encreuament de cartes amb Rutte va ser el colofó d’aquesta negociació que permetrà a Espanya no gastar més del que estava ja previst en defensa però complir totes les seues capacitats i compromisos amb l’Aliança i mantenir la unitat d’aquesta organització.
És el que va assegurar el cap de l’Executiu, que va recalcar que Espanya ha passat d’un 0,9 del PIB en despesa en defensa el 2018 al 2% aquest any 2025, i això li permet ser un actor clau de l’arquitectura de seguretat de la Unió Europea, de l’OTAN i de l’ONU. Sánchez va expressar el seu respecte als països que vulguin augmentar la seua despesa militar i va explicar que hi haurà una asimetria a l’OTAN per la qual no tots els aliats gastaran el mateix percentatge.En el cas d’Espanya, segons els tècnics de les Forces Armades, Espanya necessitarà dedicar un 2,1 % del seu PIB. “Per tant, el 2,1%, ni més ni menys”, va recalcar el president, que va insistir que gastar més seria “malversar” i atansar-se a un 5% de forma artificial que no ajudaria a assolir els objectius. Sánchez va afirmar que, amb l’acord, Espanya queda dins del consens de l’OTAN i s’ha aconseguit el pacte mitjançant una negociació diplomàtica “discreta, eficaç, honesta i justa”.