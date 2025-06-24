POLÍTICA
Ábalos ho nega tot davant del TS
L’exministre assegura que no ha cobrat mossegades ni ha participat en adjudicacions irregulars. El Suprem rebutja enviar-lo a presó preventiva i tampoc Koldo, que es va negar a declarar
L’exministre de Transports José Luis Ábalos va assegurar ahir en la seua declaració davant del Tribunal Suprem que no es reconeix en els enregistraments fets pel seu antic assessor Koldo García que els situa a tots dos, juntament amb l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán en l’epicentre d’una presumpta trama de destreses de contractes d’obra pública a canvi de comissions.
És la tercera vegada que Ábalos compareix en aquest procediment en el qual se l’investiga per presumptes delictes d’integració en organització criminal i suborn. L’exministre va arribar al Suprem entre crits de “corrupte” i “putero” i va romandre una hora i mitja davant del magistrat Leopoldo Puente. Malgrat que va començar la seua compareixença dient que no declararia, finalment va contestar a preguntes del jutge i del fiscal a més de les del seu advocat.
“No em reconec, no sé d’on venen” va contestar Ábalos en relació amb els enregistraments de Koldo entre 2019 i 2023 que recull l’UCO en un informe. L’exministre va negar haver rebut mossegades per concessions irregulars així com haver intervingut en els processos de contractació. Ábalos es va desvincular de Koldo i Cerdán i va assegurar que aquest últim no tenia influència en el ministeri de Transports.
En relació amb el rescat d’Air Europa, l’exministre va admetre que “és possible” que s’avisés la companyia abans de la difusió de la nota de premsa del ministeri de Transports sobre la conveniència del rescat, però va assegurar que ell no va participar en el text ni va facilitar la nota. A més, va manifestar que el xalet on va ser a Marbella el va buscar Koldo i no va ser una “contraprestació”, sinó que el va pagar amb ajuda de familiars i amics que el van visitar.
Ábalos també es va desmarcar sobre la contractació de Claudia Montes —Miss Astúries el 2017— a Logirail. L’extitular de Transports es va limitar a dir que va conèixer Montes en un acte a Gijón i que ella es va presentar a les vacants disponibles, mentre que va assenyalar que no recorda els detalls de la influència de Koldo en la seua contractació.
Per la seua part, Koldo García va intentar retardar la seua compareixença però la petició va ser rebutjada pel Tribunal Suprem. L’exassessor d’Ábalos, que també va arribar als jutjats amb crits de “corrupte”, es va acollir al seu dret de no declarar al no tenir la còpia íntegra de les actuacions, la qual cosa segons la seua advocada impedia “exercir amb plenitud el dret a una defensa efectiva”.
Malgrat deixar clar que existeixen “indicis sòlids de criminalitat”, el magistrat Leopoldo Puente va rebutjar enviar a presó preventiva Ábalos i Koldo, com demanaven les acusacions populars, liderades pel PP. El ministre de Política Territorial i expresident canari, Ángel Víctor Torres, va assegurar que no sortirà “cap àudio” seu amb il·legalitats i va assenyalar el Servei Canari de Salut de la compra de material sanitari durant la pandèmia.
n El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va manifestar que entén el temor de l’expresident del Govern d’Espanya José María Aznar que l’actual cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, adulteri unes eleccions després de les sospites de “frau” en les primàries del PSOE, per la qual cosa va demanar “extremar al màxim” les garanties a la Junta Electoral Central.
Més Compromís trenca amb Sumar
Més Compromís va aprovar ahir amb un 92,68% dels vots en el seu Consell Nacional trencar amb Sumar i que la seua diputada al Congrés, Àgueda Micó, vagi al Grup Mixt, després de tensions per la compareixença del president del Govern per la dana.
Podem diu que el cas Koldo és el cas PSOE
El coportaveu de Podem, Pablo Fernández, va acusar el president del Govern central de “matar la legislatura” i va proclamar que el cas Koldo no és problema de “tres golfs puteros i impresentables” sinó que és el cas PSOE.
IU vol evitar que Cerdán cobri la indemnització
Izquierda Unida va demanar al Congrés que busqui una fórmula legal perquè Cerdán no cobri la liquidació de 19.000 euros.
Després de les declaracions de Feijóo, la vicepresidenta segona del Govern central, Yolanda Díaz, va fer una crida a “sortir a defensar la democràcia” i va qualificar de “deliri” les acusacions del PP sobre les últimes eleccions generals. A més, va carregar contra l’actual líder popular per fer “seguidisme” d’Aznar, qui de veritat “mana al Partit Popular”.