DEFENSA
L’OTAN corregeix Sánchez i assegura que haurà d’apujar la despesa al 3,5%
Rutte: “A l’Aliança no hi ha clàusules d’exclusió”. Desmenteix així les paraules del president del Govern sobre que Espanya només arribaria al 2,1% del PIB
El secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, va negar ahir que hagi concedit una clàusula d’exclusió a Espanya per no comprometre’s a gastar el 5% en Defensa, com pactaran els aliats a la cimera de la Haia que comença avui dimarts, indicant que el càlcul de l’organització és que Espanya haurà d’invertir el 3,5% del seu PIB per complir els requeriments militars pactats per l’Aliança Atlàntica, als quals el president del Govern, Pedro Sánchez, ha vinculat la seua inversió militar després d’aconseguir més flexibilitat. "A l’OTAN no hi ha clàusules d’exclusió i no entén de pactes o acords paral·lels”, va concloure el cap polític de l’OTAN a la roda de premsa prèvia a la cimera de líders de la Haia al ser preguntant per si Espanya compta amb una excepció al compromís de despesa que acordaran els líders després de confirmar en una missiva a Sánchez diumenge que permetria a Espanya marcar el seu propi camí de despesa.
En aquest punt, Rutte va posar en relleu els objectius militars acordats per tots els aliats, cosa que obligarà a invertir per sobre del 3%, segons els seus càlculs, després que Sánchez assegurés que Espanya només necessita el 2,1%.
n El Govern central va considerar ahir que l’acord al qual, va dir, ha arribat amb l’OTAN per eximir Espanya de gastar un 5% del seu PIB en defensa està garantit malgrat l’actitud que pugui mantenir el president dels EUA.
A la Moncloa van insistir que el compromís adquirit per Sánchez és amb els requeriments militars pactats pels 32 aliats i no amb un percentatge concret.
Mentrestant, la secretària general del PP, Cuca Gamarra, va assegurar que el president del Govern, Pedro Sánchez, “ja ha estat corregit per l’OTAN i el seu entendre, el cap de l’Executiu és un “mentider sense fronteres”.
La secretària general de Podem, Ione Belarra, va carregar contra Sánchez a causa d’aquesta polèmica. “Les mentides tenen les potes molt curtes i a Sánchez ja el coneixem bé (...) De la mentida no es torna”, va escriure a la xarxa social X.
Segons un sondeig fet per Pew Research Institute, el 47% dels espanyols es mostren a favor de l’OTAN, mentre que el 45% ho fa en contra.