Trump amenaça Espanya amb més aranzels per la despesa militar: “Pagaran el doble”
El president dels EUA diu que negociarà “directament” amb l’estat espanyol
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat Espanya amb “el doble” d’aranzels per la seva negativa a augmentar la despesa militar en la cimera de l’OTAN. Trump ha recriminat al president espanyol, Pedro Sánchez, que hagi estat “l'únic” que no s'ha compromès a complir l’objectiu de defensa pactat a la Haia. Preguntat durant la roda de premsa posterior a la cimera de l'OTAN, Trump ha assegurat que negociarà “directament amb Espanya”. “Ho faré jo mateix”, ha remarcat. El president dels EUA ha reiterat que el compromís d’Espanya és “injust” amb la resta: “Espanya que és un lloc fantàstic, són una gent fantàstica. Però Espanya és l'únic país de tots els països que es nega a pagar”.
Els líders dels 32 estats membre de l’OTAN han segellat aquest dimecres al migdia un nou compromís de despesa en defensa per al 2035: un 5% del PIB. L’objectiu està dividit en un 3,5% del PIB en despesa militar directa i un 1,5% en àrees com la seguretat o la indústria. Tot això, Espanya ha assegurat que destinant el 2,1% podrà assolir els objectius de capacitat militar acordats per l’aliança.
L’oposició d’Espanya a elevar la despesa militar era un dels principals esculls del pacte aquest dimecres a la cimera de l’OTAN, aixecant crítiques dels EUA, el país que més diners destina a la defensa col·lectiva de l’aliança. Els dirigents ja van arribar a un principi d’acord el diumenge sobre el 5%, i ara ho han ratificat en una declaració final amb certa ambigüitat que dona flexibilitat a Espanya per complir amb els compromisos militars.
Després que el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, li garantís per carta “flexibilitat” per "determinar el seu propi camí sobirà per assolir els objectius de capacitat" de l’organització, Sánchez va assegurar que destinant el 2,1% del PIB seria suficient per complir-lo, tot ressaltant que arribar al 3,5% és “incompatible" amb l’estat del benestar.
De camí a la Haia a bord de l’Air Force One, Trump va recriminar a Sánchez que es desmarqui de la resta d’aliats: “Espanya és un problema”. Fonts de Moncloa van treure ferro a les declaracions i va assegurar que Sánchez evitaria el “xoc” amb Trump a la cimera.
acn