Hackers filtren dades personals sobre Sánchez i altres polítics

La Policia Nacional investiga una filtració de dades que afecta el president del Govern central, Pedro Sánchez, juntament amb altres polítics espanyols. Segons va exposar la Cadena Ser, un grup de hackers va difondre un document amb el Document Nacional d’Identitat, la data de naixement i la direcció del domicili particular del cap de l’Executiu. També van filtrar informació personal (com el telèfon mòbil) d’altres polítics afectats, entre els quals es troben el president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, la presidenta d’Extremadura, María Guardiola, i l’exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. A més, van filtrar dades del compte bancari del líder d’ERC, Oriol Junqueras, i de 3.000 afiliats de Podem per accedir al seu web privat.

Es tracta de la tercera filtració des del 19 de juny. La primera es va donar a conèixer aquell mateix dijous, i va afectar la vicepresidenta María Jesús Montero i diversos ministres del Govern, la informació del qual es va difondre per part d’un usuari amb pseudònim a través d’un grup de Telegram amb 92.000 seguidors.

La segona es va produir dissabte passat, també a través de Telegram, amb filtracions del DNI, mòbil, adreça de correu i del domicili particular de la vicepresidenta Yolanda Díaz o el president del Govern català, Salvador Illa, entre altres alts càrrecs. També van estar afectats els quatre grans investigats del cas Koldo: l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán, l’exministre José Luis Ábalos, el seu exassessor Koldo García, i l’empresari Víctor de Aldama. L’Audiència Nacional està investigant el cas per terrorisme i per delicte contra altes autoritats de l’Estat, mentre que la policia indaga sobre la difusió de les dades, que apunten a un hacker que ja estava al radar.