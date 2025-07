El TS rebutja retransmetre en directe la declaració de Cerdán

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El jutge d’instrucció del cas Koldo al Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, va anunciar ahir que no retransmetrà en directe la declaració de l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán, prevista per a dilluns vinent, com a imputat per cobrar mossegades d’adjudicacions d’obra pública. El Suprem rebutja d’aquesta manera la petició de Cerdán, al ser “inconciliable” amb la llei d’Endeutament criminal, que estableix que les diligències del sumari són reservades i no tenen caràcter públic fins que s’obre judici oral.

A més, el TS va assegurar que efectuarà el degut expurgo per deixar fora de les indagacions qualsevol informació aliena al cas Koldo que trobi a la còpia que la Guàrdia Civil va fer del correu electrònic de Santos Cerdán. Per la seua banda, el PSOE va demanar excloure tota la informació aliena a la investigació judicial per les responsabilitats que va exercir Cerdán, malgrat que Puente va aclarir al partit que no pot fer peticions ni fer suggeriments en aquesta causa al no ser-ne part.

El Suprem també va rebutjar la petició de la Unió del Poble Navarrès (UPN) de ser present en la declaració de Santos Cerdán per les manipulacions d’obra, i li va recordar que s’ha de coordinar amb les altres acusacions populars, dirigides pel PP.

D’altra banda, el domicili particular de l’exministre de Transports José Luis Ábalos a València va tornar a aparèixer pintat amb missatges de “Sánchez corrupte” i “PSOE traïdor”, a més d’amb frases com “aquí hi viu un putero” o “Torrente 6”.