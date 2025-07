Sánchez i Illa es donen fins al 14 de juliol per al finançament singular, amb l’aval d’ERC

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Govern central i la Generalitat han fixat per al proper 14 de juliol la celebració d’una comissió bilateral en la qual es tractarà el finançament singular per a Catalunya, una cita que tindrà lloc dos setmanes després del termini màxim previst en el pacte amb ERC, que va restar importància a la demora. Minuts abans que l’Executiu català anunciés la convocatòria d’aquesta cimera, el líder dels republicans, Oriol Junqueras, va afirmar davant dels seus durant el Consell Nacional de la formació celebrat a Bellpuig, que el més important és “el contingut de l’acord” i no “el termini fixat” que acabava demà mateix. “Si necessiten uns dies o setmanes més, que les agafin”, va assenyalar en al·lusió a la crisi que travessa el PSOE pels presumptes casos de corrupció que assetgen el partit. Per al líder dels republicans “els continguts són, probablement, més importants que les dates. El què importa més que el quan”, va asseverar.

Malgrat concedir més temps als socialistes, va avisar que “mentre no hi hagi un acord sobre el model de finançament no es pot esperar que hi hagi d’altres grans acords amb ERC”. En una entrevista al Correo de Andalucía, la vicepresidenta primera del Govern central, María Jesús Montero, també havia avançat l’ajornament d’aquesta reunió. Per a la també ministra d’Hisenda és necessari avançar en un canvi en el model de finançament perquè “incorpori un reconeixement a les singularitats i a la diversitat territorial, però no només de Catalunya”. En aquesta línia, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, va apuntar que seria “normal” que en la reunió s’inclogui un punt que parli del “finançament autonòmic”.

Fonts del Govern de Salvador Illa, per la seua part, van explicar que en els últims dies “s’han accelerat els treballs” entre els dos executius i que en aquestes dos setmanes “es preveu avançar cap a un acord sobre el finançament i la gestió tributària”. Illa va evitar pronunciar-se sobre aquesta comissió en un acte a la seu del PSC.

El pacte d’investidura entre PSC i ERC contempla que la Generalitat gestioni, recapti, liquidi i inspeccioni tots els impostos suportats a Catalunya, i determina també que la solidaritat amb la resta de comunitats “ha d’estar limitada pel principi d’ordinalitat”.

També afegeix que “el primer tribut en el qual s’avançarà en el nou model de finançament serà l’IRPF”.

n El portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, va celebrar ahir que s’hagi fixat per al 14 de juliol la comissió bilateral en la qual s’haurà de formalitzar el finançament singular mitjançant un acord que espera, va dir, que sigui “sòlid”. Cid va defensar que és molt important que Catalunya aconsegueixi “noves victòries”, en referència també a la recent sentència del Tribunal Constitucional sobre l’amnistia. En aquesta línia, va afegir que l’objectiu del nou model de finançament ha de ser que Catalunya compti amb més recursos per a l’educació, la sanitat o la dependència. Cid va avisar que “no serà fàcil” arribar a un acord que satisfaci totes les parts, però sí que va afirmar que “es donen les condicions perquè sigui possible”. Per la seua part, el portaveu de Vox, Joan Garriga, va criticar al PSC estar disposat a negociar un finançament que “atempta contra la igualtat entre espanyols”. Junts i PP van fer silenci.