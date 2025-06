La Fiscalia Anticorrupció demana presó provisional sense fiança per a Santos Cerdán

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

La Fiscalia Anticorrupció i l'acusació popular han demanat presó provisional sense fiança per a l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, qui ha declarat aquest dilluns al Tribunal Suprem com a investigat del 'cas Koldo'. Segons fonts judicials, se li fixa aquestes condicions per risc de fugida i destrucció de proves. Cerdán, acusat dels delictes d'organització criminal i suborn, ha arribat al poc abans de les deu del matí a la seu del Suprem, on hi havia desenes de mitjans i curiosos que l'han increpat.