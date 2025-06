La llei de retallades de Trump passa per la mínima el primer tràmit

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La majoria republicana del Senat dels Estats Units va aprovar dissabte amb el vot en contra de dos senadors del Partit Republicà un paquet de mesures fonamental per continuar el camí cap a l’aprovació del projecte de llei Una, Gran i Bonica impulsada pel president Donald Trump, amb la qual busca reduir impostos i augmentar la despesa militar, a més d’incloure retallades a Medicaid –un programa d’assegurances per a gent amb recursos limitats– o rescissions de crèdits tributaris per a energies netes. Amb 51 vots a favor i 49 en contra, el Senat va avalar el debat formal del pla. Els demòcrates, per la seua part, van maniobrar per forçar la lectura a l’hemicicle de les seues 940 pàgines per intentar retardar-ne la votació i evitar així que sigui aprovada abans del 4 de juliol, la data desitjada pel mandatari.

D’altra banda, Trump va dir ahir que no veu necessari ampliar la treva aranzelària més enllà del 9 de juliol, assegurant que en lloc seu prefereix enviar als països una carta fixant directament els aranzels que els tocarà pagar.