Unes 5.000 persones van participar en la vuitena manifestació que va recórrer ahir el centre de València per exigir de nou la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón, per la gestió de la dana, en la qual van morir 228 persones, així com responsabilitats i una reconstrucció “real” de les zones afectades. La protesta també es va traslladar a Madrid, on les víctimes de la tragèdia van exigir veritat i justícia.