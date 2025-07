L’ONU demana no retallar en ajuda humanitària per pagar rearmament

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’ONU va demanar ahir als països que no paguin el rearmament retallant en ajuda humanitària ara que l’OTAN s’ha compromès a elevar la despesa militar. En l’inici de la IV Conferència Internacional per al Finançament del Desenvolupament que es va inaugurar ahir a Sevilla, el secretari general de Nacions Unides, António Guterres, va alertar que no s’hauria de reduir l’ajuda humanitària als més desprotegits. Per això, ha demanat un informe sobre “l’impacte” de l’augment de despesa en defensa en el desenvolupament sostenible.

Per la seua part, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va considerar que la celebració d’aquesta conferència és una oportunitat per corregir el rumb i alçar la veu en favor de la cooperació davant els qui aposten per relacions basades en la rivalitat. Així mateix, el president va anunciar la creació de la Casa de Nacions Unides a Madrid, una nova seu que acollirà equips de diverses agències de l’ONU perquè puguin realitzar el seu treball amb “seguretat, suport i reconeixement”, segons va indicar.