Illa defensa que Cerdán ha entrat a Soto del Real sense “ser militant socialista”

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va qualificar de “desagradable” la situació en el PSOE amb el cas Cerdán arran de l’ingrés de l’exsecretari d’Organització del partit a la presó. En la sessió de control al Govern al Parlament, Illa va defensar ahir la gestió del PSOE dient que Cerdán va entrar a Soto del Real “sense ser militant del partit socialista, expulsat”.

El líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, va insistir en la implicació del president en el cas Koldo, assegurant que “Chili és una ciutadana xinesa que li va endossar al ministeri de Sanitat 361 milions d’euros en mascaretes defectuoses”, i que “Koldo i Chili van intermediar de forma coordinada” mentre Illa li “reportava els avenços”. El cap de l’Executiu va negar la seua participació en la trama i va amenaçar amb accions legals.

Per la seua part, Junts va carregar contra Illa per la reunió que va mantenir fa dos setmanes amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, a la Moncloa. El president de Junts al Parlament, Albert Batet, el va acusar de posar “els problemes del PSOE” per sobre dels problemes de Catalunya. Illa no va voler entrar en els detalls de la trobada i va reclamar “no confondre opacitat amb discreció”, encara que va revelar que s’hi va tractar la candidatura de Móra la Nova per acollir una gigafactoria d’IA.

A més, Illa es va comprometre amb ERC a fer tot el possible perquè s’apliqui l’amnistia “amb respecte a la separació de poders” i va reiterar la seua exigència al Tribunal Suprem perquè l’apliqui “amb diligència”. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va agrair a la formació republicana la seua “comprensió” pel retard de l’acord de finançament singular.