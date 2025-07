Cerdán acusa el Suprem d’enviar-lo a presó preventiva per “provocar una confessió”

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Santos Cerdán, exnúmero 3 del PSOE, es considera víctima d’una “causa general” contra ell en la qual se l’ha enviat a la presó sense que existeixin indicis de la seua presumpta activitat delictiva amb l’única finalitat de “provocar” una confessió com va ocórrer en el seu dia amb el comissionista del cas Koldo, Víctor de Aldama. Així ho va afirmar el seu advocat, Benet Salellas, en el recurs contra el seu ingrés en presó provisional que va dictar dilluns pel jutge del cas Koldo en el Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, després de prendre-li declaració. “No hi ha dubte que estem davant d’una causa general contra el Sr. Santos Cerdán i que l’objectiu és investigar per veure si finalment apareix un indici sòlid que el relacioni amb alguna activitat delictiva”, exposa el recurs de 20 pàgines presentat ahir de forma directa en apel·lació davant de la Sala Penal del Suprem.

En primer lloc, posa en dubte la veracitat dels àudios en què s’ha basat la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil per elaborar l’informe en què s’ha basat el jutge per imputar Cerdán en aquesta causa.

Assenyala en aquest sentit que “no consta ni diligència de clonat, ni de bolcament, ni d’obertura en seu judicial” d’aquests àudios, a més que “abans que estiguessin a disposició d’aquest Tribunal ja circulaven a la premsa”. S’hi suma la circumstància que Koldo ha estat col·laborador de la Guàrdia Civil, que fins i tot el va condecorar el 2018.

L’advocat de Cerdán també qüestiona que es relacioni el seu client amb les adjudicacions d’obres a la constructora navarresa Servinabar, de la qual, segons un contracte privat que consta en la causa, l’exdirigent socialista seria propietari en un 45%.

Atribueix al jutge de “mera creativitat judicial” la hipòtesi que les mossegades per les obres suposadament adjudicades a través d’aquesta trama podrien haver suposat un “botí” de 5 milions d’euros.

A més, per desvincular Servinabar de les presumptes manipulacions assenyalades per l’UCO, Cerdán ha aportat al jutge un llistat de licitacions per més de 600 milions d’euros, assegurant que aquesta empresa no apareix relacionada amb les adjudicacions investigades.

D’altra banda, mentre que el president del PNB, Aitor Esteban, va criticar el PP per intentar “barrejar” el seu partit “sense solta ni volta” en la trama per uns presumptes contactes del PSOE amb la formació nacionalista a través d’Antxon Alonso, administrador de Servinabar, el secretari general d’EH Bildu, Arnaldo Otegi, va afirmar que aquest empresari sí que va intermediar amb ell perquè es reunís amb Cerdán, aleshores dirigent del PSN.

Sánchez prepara una remodelació que pot afectar nou persones, inclosos dirigents molt pròxims a l’exnúmero tres, Santos Cerdán, com l’adjunt a la secretaria d’Organització, Juanfran Serrano.

En tot cas, la renovació afectarà altres noms i s’aprofitarà per complir amb normes estatutàries que limiten el nombre d’integrants de l’executiva federal que acumulen també càrrec orgànic i institucional.

Candidats

Entre els noms que més sonen com a relleus a aquests canvis hi ha Pilar Bernabé, delegada del Govern al País Valencià, així com la lleidatana Montse Mínguez, secretària general del grup socialista al Congrés.

Mínguez i Bernabé sonen amb força a la nova executiva

El president del Govern central i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ja ha traslladat a diversos membres de l’executiva federal socialista que no seguiran una vegada es consumi la renovació en el comitè federal de demà dissabte, segons van indicar fonts socialistes.