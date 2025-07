Francisco Salazar deixa la direcció del PSOE i el seu càrrec a Moncloa després de les denúncies d’assetjament

Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

Francisco Salazar ha demanat de ser apartat provisionalment de les seues responsabilitats a la secretaria de Coordinació Institucional de la Presidència del Govern espanyol després d’haver sol·licitat també abandonar les funcions que tenia a l’Executiva federal del PSOE després de les informacions sobre denúncies d’assetjament.

En un comunicat, el PSOE havia informat aquesta matí d’aquesta petició per deixar els seus càrrecs en el partit de Salazar, a qui el líder socialista havia elegit per ser secretari d’Organització adjunt. Però després de la informació publicada pel Diario.es, Moncloa ha informat que Salazar ha demanat de també ser apartat provisionalment de les seues responsabilitats de Coordinació Institucional de la Presidència del Govern espanyol.

La Secretària General de Presidència ha posat en marxa els mecanismes establerts per aclarir els fets i determinar si és procedent l’activació del protocol d’actuació davant l’assetjament sexual i per raó de sexe, tal com estableix l’Administració General de l’Estat.

Fins ara, segons Moncloa, cap empleat o empleada ha sol·licitat l’activació de l’esmentat protocol ni s’ha tingut coneixement de cap fet o comportament verbal o físic de naturalesa sexual que pogués ser constitutiu d’una actuació degradant, ofensiva o intimidatòria en la Presidència del Govern que poguessin afectar Francisco Salazar