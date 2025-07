Sánchez enforteix els controls interns del PSOE i diu que es queda a "capejar el temporal" i esgotar la legislatura

Publicat per agències Creat: Actualitzat:

El president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dissabte al Comitè Federal del PSOE un paquet de 13 mesures per enfortir els controls interns del partit, protegir els denunciants i establir mecanismes de prevenció davant casos de corrupció. En un discurs de 45 minuts ha tornat a demanar "perdó" i ha promès que el partit no és "com els que han tacat les seves sigles". I ha justificat la seva dimissió de no dimitir com li demana l'oposició i els crítics del partit. "Vosaltres em vau escollir com a capità d'aquest vaixell, i el capità no es desentén quan ve mala mar, es queda a capejar el temporal, salvar el rumb i arribar a port", ha sentenciat.

El PSOE esperava aquest discurs com un revulsiu després de setmanes d'impactes negatius fruit del cas Cerdán. Sánchez ha admès que són "dies difícils" per a la militància del PSOE, per a la ciutadania i per a les companyes feministes "indignades" després d'escoltar els àudios d'Ábalos i Koldo. Novament, ha demanat "perdó" per haver dipositat la seva confiança en "persones que no la mereixien", però ha afirmat que "no fallarà" a l'hora d'impulsar la "regeneració democràtica", perquè el PSOE "no és com la dreta" i és un partit "fet de gent bona" que "mai posaria la mà a la caixa".

Ha comparegut, ha dit, "amb el cor tocat" però amb la "determinació intacta" i "les mateixes ganes de plantar cara a l'adversitat i tornar a superar-la". "Per si algú tenia dubtes, nosaltres continuarem avançant i ens farem càrrec de la situació, i derrotarem la corrupció tant dins com fora la nostra organització", ha dit. Alhora, segons Sánchez, el PSOE "reivindicarà el seu projecte polític" perquè "val la pena" esgotar la legislatura.

"Nosaltres no mirem cap a una altra banda, col·laborem amb la justícia i adoptem decisions immediates", ha afirmat. "Aquest partit és qui garanteix l'estat del benestar, els drets individuals i la cura de planeta", mentre es produeix "un retrocés sense parangó dels drets i llibertats" a tot el món i a l'Estat "la dreta i la ultradreta col·laboren obertament, s'imiten i governen junts on sumen".

Respon a l'amenaça d'Aznar

Sánchez també ha rebatut "l'amenaça" que l'expresident José María Aznar va llançar aquest divendres durant el seu discurs al Congrés del PP. "El PP ofereix el passat, la mentida, la corrupció d'Aznar i Rajoy i la submissió als ultres de Feijóo", ha dit. "Ens veuen com a enemics contra el que val tot, mentides, odis i amenaces", ha dit, i les amenaces "no són noves per al PSOE", perquè en 146 anys els seus dirigents han patit "presó i coses pitjors", però el partit "segueix aquí, dret i governant".

"Em quedo a capejar el temporal i salvar el rumb"

I en aquest marc, també ha insistit en la seva voluntat d'esgotar la legislatura i ha respost els qui li demanen que faci un pas al costat i abandoni la presidència del govern espanyol. "És l'hora del compromís, de la resiliència, de l'optimisme, de mostrar a la ciutadania de què estem fets els socialistes", ha dit.

Perquè "em vau escollir com a capità d'aquest vaixell, i el capità no es desentén quan ve mala mar, es queda a capejar el temporal, salvar el rumb i arribar a port".

13 mesures de control

Tal com havia avançat, Sánchez ha plantejat al Comitè Federal un paquet de mesures contra la corrupció. En concret, són 13 iniciatives en tres eixos. El primer és reforçar l'equilibri de poders dins del partit. Segons Sánchez, cal "establir l'existència de càrrecs més col·legiats i implantar l'exigència de doble signatura per al secretari d'Organització i llocs orgànics clau per evitar excessiva càrrega de poder". També reduir els terminis màxims d'expedients oberts per casos de corrupció.

El segon eix és el de la transparència. Implica modificar l'article 43 dels estatuts sobre la declaració de béns perquè siguin presentades davant les comissions d'ètica regionals i autonòmiques. La direcció tambñe podrà fer controls aleatoris de patrimoni. També actualitzar el portal de Transparència per incloure les recomanacions dels informes del Consell de Transparència, de bon govern, i del Tribunal de Comptes, incloent-hi "subvencions i ajudes i retribucions de tots els càrrecs del partit".

En aquest mateix eix, ha plantejat reforçar la Comissió Federal d'Ètica i Garanties, que "a partir d'ara rebrà còpia de tots els escrits de canal de denúncies", emetrà informes sobre bon govern i podrà actuar d'ofici si considera que una qüestió és de la seva competència.

També ha proposat incloure en el Codi Ètic del PSOE el caràcter anònim i segur del canal de denúncies per blindar la protecció dels denunciants i que tots els càrrecs tinguin l'obligació explícita de denunciar quan vegin irregularitats.

L'últim eix, a proposta del PSC, és elaborar un protocol antifrau que integrarà la normativa interna dispersa, i inclourà nous informes de control.

"Tolerància zero" davant el masclisme

El president espanyol també ha promès "tolerància zero" davant qualsevol comportament masclista, i una actualització del protocol contra l'agressió sexual garantint la protecció dels denunciants, a més d'una reforma dels estatus per l'expulsió "immediata" dels militants que paguin serveis sexuals.