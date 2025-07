El dirigent socialista Francisco Salazar renuncia per acusacions d’assetjament sexual

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El dirigent socialista Francisco Salazar, que havia de ser nomenat adjunt a la secretaria d’Organització pel Comitè Federal del PSOE, va demanar ser apartat ahir de les seues funcions després de les informacions que l’acusen d’assetjar dones que treballaven al seu equip. Salazar, assessor de Sánchez, també es va apartar del càrrec a la Moncloa com a coordinador Institucional de la Presidència del Govern espanyol.

El Comitè Federal del partit va començar amb retard a causa de la reunió prèvia del president del Govern central, Pedro Sánchez, amb a la direcció del partit en la qual Salazar va comunicar la renúncia. Havia de formar part del procés del PSOE de regenerar l’organització després de l’escàndol del cas Cerdán, pel qual l’exsecretari d’Organització està acusat de cobrar mossegades per adjudicacions irregulars d’obra pública.

Malgrat que no preveu tornar als seus càrrecs ni al PSOE ni a la Moncloa, segons diversos mitjans Salazar es considera innocent de les acusacions d’assetjament. El PSOE subratlla que no en consten “denúncies en cap dels canals habilitats”, encara que va obrir una investigació sobre els fets. A més, l’Executiva socialista va decidir no nomenar cap altre adjunt a la Secretaria d’Organització al seu lloc.

La ministra d’Educació i portaveu del Govern estatal, Pilar Alegría, va rectificar les seues paraules al defensar al matí que Salazar era “un company absolutament íntegre”. Alegría va considerar “necessari” el pas de l’exdirigent socialista i va qualificar d’“antagòniques al PSOE” les conductes que se li atribueixen.

Així mateix, Pedro Sánchez va animar les militants i càrrecs de la formació a utilitzar els canals anònims de denúncia quan siguin víctimes de “casos d’agressió o assetjament sexual”. “Us protegirem”, va assegurar el president del Govern espanyol i secretari general del PSOE.

D’altra banda, en relació amb el cas Salazar, la presidenta del Consell d’Estat i exministra socialista, Carmen Calvo, va reclamar que no hi hagi “pietat” al PSOE amb qui atempti contra “la integritat dels cossos” de les dones.

❘ madrid ❘ El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va anunciar tretze mesures contra la corrupció en el Comitè Federal del partit celebrat ahir a Madrid. Sánchez va tornar a demanar perdó i va afirmar que la militància l’havia nomenat “capità del vaixell”, per la qual cosa “no se’n desentén” en moments difícils. A més, va admetre sentir-se “traït” al confiar en l’exsecretari d’Organització Santos Cerdán i l’exministre de Transports José Luis Ábalos.

Les mesures presentades per Sánchez es divideixen en tres blocs principals: el reforç de l’equilibri de poders dins del partit, una transparència més gran de l’organització i millorar la governança del partit i garantir “la seua completa integritat”.

Sánchez va proposar l’exigència de “doble firma” per als secretaris d’Organització i per a llocs de clau. A més, va instar a regular els terminis màxims de resolució d’expedients informatius, perquè no ocorri un cas similar al d’Ábalos.

Així mateix, Sánchez va reclamar que les declaracions de béns i activitats de càrrecs públics siguin presentades també en les comissions d’ètica i va anunciar que s’inclouran controls aleatoris perquè presentin tota la informació patrimonial actualitzada.

Així mateix, el president del Govern espanyol també va plantejar que el portal de transparència de la formació inclogui recomanacions del Consell de Transparència i del Tribunal de Comptes, per incloure “tota la informació econòmica i pressupostària de l’organització”.

D’altra banda, Sánchez manté a l’Executiva l’exnúmero 2 de Cerdán, Juanfran Serrano, i recupera Antonio Hernando, secretari d’Estat de Telecomunicacions que havia estat director adjunt del seu gabinet.

Montse Mínguez, nova portaveu del PSOE

La diputada lleidatana al Congrés Montse Mínguez va ser nomenada ahir al Comitè Federal nova portaveu del PSOE. Mínguez, que va ser tinent d’alcalde a la Paeria, ocupa la secretaria de Treball, Economia Social i Treball Autònom i rellevarà com a portaveu Esther Peña. Rebeca Torró serà la nova secretària d’Organització substituint Santos Cerdán.