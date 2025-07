‘El meu avi’ es canta finalment a l’uníson a les Havaneres de Calella

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell celebrada dissabte a la nit va estar marcada per la controvèrsia i la polèmica. El públic va fer una de sonora xiulada i una mocadorada reclamant als grups que cantessin El meu avi, cèlebre cançó que no formava part del cant final després de gairebé mig segle. Davant les queixes dels assistents, els grups van acabar tocant-la i finalment es va cantar a l’uníson. De fet, abans que sonés El meu avi, en alguns moments els crits del públic van impedir que les altres cançons s’escoltessin.

La cançó, composta l’any 1968 per José Luis Ortega Monasterio, homenatja els soldats morts en la guerra de Cuba. La comissió organitzadora i l’ajuntament de Palafrugell havien decidit retirar-la al defensar que tocava renovar i apostar per compositors locals, encara que de rerefons també hi ha el documental Murs de silenci, que vincula al compositor amb una xarxa d’explotació sexual, i que els seus hereus ja han portat als jutjats.

La controvèrsia havia sumat opinions tant a favor com en contra. Entre aquestes últimes, les que defensen que la cançó està per sobre del compositor i ja és un himne del gènere, o les crides en xarxes socials a cantar-la de forma espontània.

“Hi va haver consens”

En un comunicat, l’ajuntament de Palafrugell va subratllar que “el desenllaç de la cantada confirma allò que s’ha sostingut des del primer moment: totes les decisions s’han pres des del consens amb els grups participants i sense imposicions”.

En el text, el consistori va recordar que “la pressió del directe a sobre de l’escenari és molt elevada”, i que ha estat “en aquest context, quan amb un diàleg entre ells, els grups han decidit cantar El meu avi amb el públic”.

L’alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, va reiterar abans de la cantada que ella no obligaria “mai” ningú a no cantar la cançó i va lamentar que haver-la tret del programa s’hagi qualificat de “censura”. “Aquest debat de política, de censura, no havia estat mai sobre la taula”, va matisar l’alcaldessa.