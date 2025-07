Armengol admet una reunió amb Aldama però nega missatges amb ell

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La presidenta del Congrés, Francina Armengol, va comparèixer ahir al Senat per la comissió sobre el cas Koldo de la CAmbra Alta i va admetre que es va veure amb l’empresari Víctor de Aldama, presumpte aconseguidor de la trama, que acompanyava com a assessor el llavors CEO d’Air Europa José Hidalgo en una reunió el 2020.

Tanmateix, Armengol va negar haver-se enviat missatges amb ell i va assegurar no haver mentit ni ocultat informació en les seues anteriors compareixences, ja que “és impossible recordar noms i cognoms” de totes les seues reunions mentre era presidenta de les Balears.

A més, va considerar “insultant” que la relacionin amb mossegades i va afirmar estar “hipertranquil·la”.

Investigació paral·lela

Mentrestant, l’Audiència Nacional investiga si l’expresidenta d’Adif Isabel Pardo de Vera va poder incórrer en fins a cinc delictes –organització criminal, suborn, delicte de tràfic d’influències, prevaricació i malversació de cabals públics– per la presumpta participació en adjudicacions irregulars.

A més, l’UCO va trobar després de l’escorcoll al seu domicili un document sobre el subministrament de 5 milions de màscares a través d’una empresa vinculada a Víctor de Aldama.

D’altra banda, la Comissió Europea va alertar en el seu informe anual sobre l’estat de dret que en el cas d’Espanya hi ha “alt risc de corrupció” en la contractació pública i el finançament de partits pel cas Koldo malgrat avenços en mesures de prevenció.

Sumar respondrà a Sánchez en la seua compareixença

El president del Govern, Pedro Sánchez, compareix avui al ple del Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre el cas Cerdán i sobre les cimeres internacionals de les últimes setmanes. La Moncloa va anunciar ahir que Sánchez portarà a la Cambra Baixa un “paquet important de mesures” contra la corrupció, que incorporarà les peticions dels socis del Govern.

Després de les crítiques pel retard de la seua compareixença, Sánchez es juga la continuïtat de la legislatura. La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, respondrà en la seua intervenció per fixar la posició de Sumar davant les mesures del PSOE. Segons diversos mitjans, hi ha hagut contactes entre Sumar i els socialistes amb l’objectiu que hi hagi anuncis compartits.Durant la sessió, el PP formularà a Sánchez una bateria de cinquanta preguntes sobre corrupció i finançament irregular, mentre que Coalició Canària va donar ahir un ultimàtum al Govern central assegurant que “si Sánchez no se sotmet a una qüestió de confiança, la formació haurà de prendre una decisió”.D’altra banda, els lletrats del Congrés van avalar la indemnització de 19.000 euros a l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán malgrat la petició del PP de negar-la-hi.