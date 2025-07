Atribueixen a Rússia l'atac contra l'avió de Malaysia Airlines del 2014 mentre sobrevolava territori ucraïnès

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El Tribunal Europeu dels Drets Humans ha dictaminat aquest dimecres que Rússia va ser la responsable de la destrucció de l'avió MH17 abatut el 17 de juliol de 2014 sobre terreny ucraïnès. La sentència és unànime i declara que s'han violat diversos articles del Conveni Europeu de Drets Humans, com el dret a la vida, a la propietat i a la llibertat d’expressió, entre d’altres. D’altra banda, el tribunal amb seu a Estrasburg ha constatat els “abusos flagrants” de drets humans derivats del conflicte a Ucraïna des del 2014, ja que la causa a Estrasburg també incloïa dues demandes d’Ucraïna contra Rússia pel trasllat forçat de menors i altres vulneracions vinculades al conflicte.

L'avió, un Boeing 777-200 de Malaysia Airlines, sortia d'Amsterdam i es dirigia a Kuala Lumpur. Quan sobrevolava la zona de Tamak, a uns 50 quilòmetres de la frontera entre Rússia i Ucraïna, va ser abatut per un míssil rus, segons una investigació internacional, que va concloure que hi havia "forts indicis" que el president rus, Vladímir Putin, va autoritzar l'enviament del míssil, tot i no haver-hi evidències. L'atac va provocar 298 víctimes, de les quals 189 eren dels Països Baixos.

La sentència sobre l’incident sosté que s’ha produït una violació de l'article 2 del Conveni Europeu de Drets Humans sobre el dret a la vida per la destrucció de l'aeronau. En relació amb l'article 2 també s'ha vulnerat l'article 13 referit al dret a un recurs efectiu. I aquests fets estan sota l'àmbit d'aplicació de l'article 3, que tracta de la prohibició de la tortura, a causa del patiment produït.