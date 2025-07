El foc devora el Baix Ebre

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Els Bombers veuen una “evolució favorable” en l’incendi forestal d’alta intensitat iniciat dilluns a Paüls (Tarragona) i treballaven ahir amb l’objectiu d’estabilitzar-lo durant la nit. El foc havia devorat fins al tancament d’aquesta edició 3.200 hectàrees, 1.125 de les quals dins del Parc Natural dels Ports, segons els Agents Rurals, i mantenia confinades a les seues cases 18.000 persones a Xerta, Paüls, Alfara de Carles, Aldover, Jesús, Roquetes, Bítem, Tivenys i el barri dels Reguers de Tortosa.

A aquests cal sumar els 1.200 veïns de les poblacions de Pinell de Brai i de Prat de Compte, al Priorat, als quals se’ls va ordenar un confinament parcial, ja que poden sortir de casa però no del municipi. Se’ls afegeix el tall de cinc carreteres i restriccions per entrar al Parc Natural dels Ports pel sector de la Terra Alta. L’incendi ha provocat danys en algunes edificacions i va causar ferides lleus a quatre persones, mentre que un bomber va patir un cop de calor.

Després d’una primera “nit complicada”, en la qual el foc va saltar el riu Ebre i va assolir la serra de Cardó, els Bombers centraven ahir els seus esforços en el flanc esquerre per evitar que el foc continués endinsant-se als Ports, a causa de l’entrada de vent de marinada, la qual cosa complicaria encara més l’operatiu d’extinció. Pel que fa a la investigació, Rurals i Mossos d’Esquadra han creat un equip conjunt d’investigació per esbrinar les causes del foc.

Els Bombers van desplegar més de 450 efectius sobre el terreny, amb 44 vehicles d’aigua i dotze mitjans aeris, i comptaven amb la col·laboració de la Unitat Militar d’Emergències (UME) i de dos avions amfibis.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, que va visitar ahir la zona, va demanar a la població que continuï respectant el confinament i extremi la prudència.

D’altra banda, un altre foc es va inciar ahir a les Terres del’Ebre, aquesta vegada al Perelló. Hi va haver un altre incendi a Sant Pere Sallavinera que va afectar 130 hectàrees i va quedar estabilitzat al capvespre.