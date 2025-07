Trump i Netanyahu insisteixen a desplaçar els palestins de Gaza

Netanyahu va entregar a Trump la notificació per nominar el líder dels EUA al Nobel de la Pau. - EFE/ GPO

El president dels Estats Units, Donald Trump, i el primer ministre israelià, Benjamín Netanyahu, van sopar dilluns a la Casa Blanca, on van abordar les negociacions per a una treva de 60 dies a la Franja de Gaza i van insistir en un pla per al desplaçament de palestins fora de l’enclavament.

La trobada, la tercera entre tots dos des de començament d’any, es va produir mentre Israel i Hamas negocien a Qatar la proposta més recent elaborada per Washington per a una treva i l’alliberament dels ostatges que romanen en mans del grup islamista palestí.

Estava previst que Trump pressionés Netanyahu perquè firmi la treva aquesta mateixa setmana, però el sopar va arrancar amb el primer ministre anunciant que ha nominat el president nord-americà al Premi Nobel de la Pau i entregant-li la carta que va enviar a Oslo. El mateix Trump va reivindicar recentment que mereix aquest premi per la seua mediació en conflictes com el de l’Iran i Israel, l’Índia i el Pakistan o el de la República Democràtica del Congo i Ruanda. “Venint de tu, és molt significatiu”, va declarar el mandatari, agraït.

Al ser preguntat sobre el pla que Trump va anunciar el febrer per desplaçar de Gaza els seus habitants, Netanyahu va respondre que la sortida de l’enclavament seria voluntària i va assegurar que estan a prop d’un acord perquè els països de la regió els acullin. A més, el seu ministre de Defensa, Israel Katz, va anunciar dilluns un pla per forçar el desplaçament de palestins al sud de Gaza.

No hi haurà més pròrrogues per als aranzels

Trump va assegurar ahir que la pròrroga de l’1 d’agost per a l’aplicació efectiva dels aranzels individualitzats per països no es tornarà a ajornar, mentre que va avisar que s’enviaran noves cartes al llarg d’aquests dies als països del bloc de la Unió Europea. “Ara són molt amables amb nosaltres i veurem què passa. Probablement som a dos dies d’enviar-los una carta. Estem parlant amb ells. Només vull que sàpiguen que una carta significa un tracte”, va dir.

Washington enviarà més armes a Ucraïna

Trump va afirmar que el seu Govern enviarà més armes a Ucraïna perquè pugui “defensar-se de Rússia”, després que el Pentàgon paralitzés temporalment alguns enviaments a causa d’una revisió rutinària. Així mateix, va manifestar que està estudiant la imposició de sancions addicionals contra Moscou a l’expressar el seu descontentament amb l’actitud del seu homòleg rus, Vladímir Putin, en el marc de les negociacions per a un alto el foc. “Putin ens explica moltes bajanades”, va afirmar.