Acord de 10.000 milions per a Ucraïna

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va participar ahir en la IV Conferència de Recuperació d’Ucraïna, celebrada a Roma, en la qual representants d’estats aliats i empresaris internacionals van acordar invertir més de 10.000 milions d’euros en la reconstrucció del país, segons va explicar l’amfitriona, Giorgia Meloni, presidenta d’Itàlia.

Per la seua part, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar la creació d’una Oficina per a la Reconstrucció d’Ucraïna i l’organització d’un fòrum amb empreses que estiguin interessades a participar en l’ajuda al país envaït, mentre que la presidenta del Consell Europeu, Ursula von der Leyen, va informar de la creació del fons de capital “més gran del món per donar suport a la reconstrucció” que comptarà amb un capital inicial de 220 milions d’euros per atreure inversions privades.

Zelenski va reclamar “un pla Marshall” per al país i els actius russos congelats, a més de redoblar el finançament per a drons davant l’“escalada aèria russa”. L’Exèrcit rus va llançar dimecres a la nit prop de 400 drons d’atac i 18 míssils contra Ucraïna, que van provocar la mort de 2 persones i 16 ferits a Kíiv, un dia després de l’atac més gran des de l’inici de la invasió.

Mentrestant, el secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, es va reunir a Malàisia amb el ministre d’Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov. Rubio va manifestar que “l’enfocament i les idees de Lavrov no condueixen automàticament cap a la pau”, però va confiar que “hi puguin haver avenços” en la resolució de la guerra d’Ucraïna.

A més, va explicar que el president dels Estats Units, Donald Trump, està “frustrat” per la “falta de progrés” en un “conflicte molt sagnant”, i va assegurar que “vol acabar amb totes les guerres”.