Acord perquè Catalunya recapti tots els impostos

PSOE i ERC registraran en els propers dies al Congrés dels Diputats una proposició de llei perquè la Generalitat recapti tots els impostos de manera gradual. Així ho va avançar eldiario.es, que va afirmar que aquesta és la via que les dos parts han acordat per donar compliment als acords sobre finançament que va pactar el PSC amb els republicans per a la investidura de Salvador Illa. El text definitiu s’hauria de tractar en la comissió bilateral Moncloa-Generalitat que se celebrarà dilluns vinent. Tal com estava acordat, la proposició de llei establirà que l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) serà l’encarregada de recaptar i gestionar tots els impostos de manera gradual a partir de l’any 2026, quan l’Executiu català s’hauria de fer càrrec de l’IRPF i altres figures tributàries menors.

El text recollirà explícitament el respecte al principi d’ordinalitat, de manera que el reequilibri territorial dels recursos recaptats i la solidaritat Interterritorial no deixarà les comunitats amb més recaptació per sota de les que recapten menys, com passa ara en el cas de Catalunya. Per fer realitat el nou model, la iniciativa introduirà canvis en la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA).

Aquesta primera proposició de llei establirà la delegació a la Generalitat de la recaptació de l’IRPF i altres impostos com el de matriculació o l’IVA de les pimes. Després caldrà fer altres modificacions legals per fer possible el compromís de l’Executiu espanyol de traspassar a la Generalitat la recaptació de la resta d’impostos. Amb tot, perquè aquest traspàs sigui una realitat haurà de comptar amb el suport del Congrés, per la qual cosa segurament el Govern espanyol haurà de buscar acords amb els seus socis.

De moment, la ministra portaveu, Pilar Alegría, va confirmar que el finançament singular per a Catalunya serà un dels temes que serà sobre la taula en la reunió que mantindran el Govern central i la Generalitat dilluns vinent.