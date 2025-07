L’Exèrcit israelià mata 10 nens a Gaza a la cua per rebre menjar

Tàrrega clama per la pau a Gaza- Unes 300 persones es van concentrar ahir en la plaça Major de Tàrrega per demanar la pau a Gaza amb el lema L’Urgell i la Segarra cridem: per la pau a Gaza!. Representants de diverses associacions van llegir un manifest que reclamava “el respecte a la vida” i lamentava “els atacs a escoles, hospitals o zones en les quals es reparteix menjar”. - LAIA PEDRÓS