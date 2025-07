Investiguen un incendi en una mesquita de Piera

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per aclarir un incendi que ha cremat la mesquita de Piera (Anoia), segons van explicar fonts policials.

Els Bombers van rebre l’avís a les 3.35 hores d’ahir dissabte i van activar sis dotacions. Quan van arribar van comprovar que el foc estava desenvolupat. El van donar per extingit cap a les 4.09 hores i van comprovar que no hi havia afectacions personals.

La mesquita no havia entrat en funcionament encara, a l’espera de la llicència d’activitat. L’ajuntament de Piera va assegurar en un comunicat que no es descarta cap hipòtesi. En declaracions a TV3, l’alcaldessa, Carme González, va desvincular els fets d’un atac a un centre de menors que va tenir lloc el mes de maig.

En el comunicat, González va fer una crida a la calma i va assegurar que es continuarà treballant “per esbrinar què ha passat”.

L’alcaldessa va afegir que la comunitat musulmana que viu a Piera “està molt integrada” i ha defensat que el municipi és un lloc “de cohesió social”.

Des de l’ajuntament de Piera s’ha activat el contacte amb la comunitat afectada per oferir suport i acompanyament institucional.

Tensió a Torre Pacheco

Per una altra banda, la tensió a Torre Pacheco (Múrcia) manté en alerta les forces de seguretat després dels incidents registrats divendres a la nit a final d’una concentració pacífica per condemnar una agressió que va tenir lloc dijous a un ancià per part d’un desconegut que la Guàrdia Civil intenta localitzar, presumptament contra joves d’origen marroquí, que el Govern central i Podem van vincular amb grups extremistes i d’ultradreta.