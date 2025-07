Israel ataca un centre de distribució d’aigua a Gaza

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Almenys deu palestins van morir i setze van resultar ferits per un atac israelià contra un punt de distribució d’aigua en un camp de refugiats del centre de Gaza. L’atac va ocórrer al nord-oest del cèntric camp de refugiats de Nuseirat i l’hospital Al Awda va concretar que hi ha sis nens entre els morts i set menors d’edat entre els ferits. Les forces armades israelianes van atribuir l’atac a una “avaria tècnica” en el marc d’una operació contra jihad islàmica. Aquest balanç se suma a uns altres dinou morts en les hores prèvies, també per atacs israelians en bombardejos efectuats durant la matinada. Una desena també van morir a Nuseirat, aquesta vegada en un atac israelià contra un domicili familiar. Uns altres cinc ciutadans van morir i altres van resultar ferits en un bombardeig que va tenir per objectiu una casa al carrer Hamid, a l’oest de la ciutat de Gaza. Al barri de Sabra, també a la ciutat de Gaza, una nena va morir i diversos ciutadans van resultar ferits després que una casa fos atacada prop d’una mesquita. La xifra de morts a Gaza pels atacs va arribar dissabte a 58.026, mentre que 138.520 persones han estat ferides des del 7 d’octubre del 2023.