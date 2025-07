El Govern aprova un paquet de mesures urgents per prevenir incendis i restaurar danys dels últims focs a Lleida i Terres de l'Ebre

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El Govern ha aprovat aquest dimarts un paquet de mesures urgents per prevenir incendis i per restaurar els danys dels últims focs a Lleida i a les Terres de l'Ebre. S'utilitzarà una reserva del fons de contingència de 10 milions d'euros. Entre altres, es contractarà el personal i maquinària necessària per a dur a terme les actuacions de restauració i recuperació de les zones afectades pels darrers incendis, i es redactarà el Pla de prevenció d’incendis del Parc Natural dels Ports i de la Reserva Natural de Mas de Melons. A més, el Govern actuarà sobre 1.000 hectàrees per crear paisatge de mosaic i evitar que els focs puguin saltar d'una massa forestal a una altra.

L’acord del Govern també inclou el reforç de l’estructura del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF) amb tres noves unitats estratègiques per donar servei permanent a la comarca de la Segarra, les Terres de l’Ebre i el sud de les comarques de Girona. La creació d’aquestes unitats suposarà una ampliació de 36 efectius, entre caps d’equip, conductors, tècnics en riscos laborals i recursos humans o operadors de ràdio, entre d’altres.

Així mateix, s’ampliaran els mitjans disponibles amb quatre camions polivalents amb braç desbrossador, quid d’aigua i grada ràpida, vuit tot terrenys pick-ups amb quid d’aigua, dos tractors forestals, quatre robots desbrossadors teledirigits i dues biotrituradores.

El Govern també vol accelerar la tramitació i aprovació del Pla General de Política Forestal 2026-2036, el document que identificarà i prioritzarà els Punts estratègics de gestió (PEG) i també les Zones de foment de gestió (ZFG) per evitar incendis. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Departament d’Interior i Seguretat Pública, amb el suport del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, planificaran la gestió forestal dels perímetres de protecció prioritària, que tenen com a objectiu atenuar i disminuir l’exposició dels massissos forestals. El cos de Bombers de la Generalitat tindrà un paper clau a l’hora de definir l’estratègia d’abordatge de la prevenció dels incendis forestals.

Tala d'arbres al Baix Empordà i el Baix Ebre

El text aprovat també preveu la recuperació i el manteniment de mil hectàrees d’hàbitats d’espais oberts d’interès per la biodiversitat i la prevenció d’incendis forestals abans del mes de juny de l’any 2026. Serà una tasca del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica amb col·laboració amb els departaments d’Agricultura i d’Interior i Seguretat Pública.

En aquest sentit, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació realitzarà un projecte pilot per al manteniment de camins ramaders i de foment de la transhumància. La ramaderia té un paper fonamental per al manteniment d’aquests espais.

En aquest punt, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que encara no hi ha les àrees definides, tot i que sí que ha apuntat que es tracta del paisatge propi que pot haver-hi en alguns àmbits del Baix Empordà i del Baix Ebre. L'objectiu és recuperar un paisatge de mosaic. "Aquest paisatge de mosaic que el que fa és recuperar l'activitat ramadera o d'agricultura perquè hi hagi prou espais oberts entre les masses forestals i dificultar el traspàs d'incendis d'una massa a una altra", ha argumentat.

Paneque ha remarcat que això implicarà la tala d'arbres i, en general, gestió forestal que ajudi a pal·liar possibles incendis de sisena generació, que venen agreujats pel canvi climàtic i per la presència d'una massa forestal que ha crescut de manera important en els últims anys.

A més, el Govern tramitarà amb caràcter d’urgència les bases reguladores dels ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) per aquest 2026, per un import de dos milions d’euros. També incorporarà una unitat mòbil amb connectivitat multioperador i via satèl·lit per aportar provisionalment cobertura mòbil a zones afectades per situacions d’emergència.

El Consell Executiu ha acordat una ampliació del termini i la dotació fins a 28 milions d’euros de la convocatòria per a la millora d’infraestructures viàries rurals amb l’objectiu de garantir l’accessibilitat, la cohesió territorial i el desenvolupament sostenible. Aquesta dotació s’incrementa en vuit milions.

També es promourà una línia oberta de cinquanta milions d’euros a través de l’Institut Català de Finances destinats a préstecs amb interès bonificat per atendre qualsevol situació d’emergència.