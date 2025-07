Govern central i Generalitat pacten les bases del finançament singular sense xifres ni dates

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Govern central i Generalitat van fixar ahir en una comissió bilateral l’estructura del nou model de finançament “singular” per a Catalunya, que preveu que l’administració catalana recapti tots els impostos i en transfereixi una part a l’Estat, un esquema que serà “generalitzable” a altres comunitats autònomes i els terminis i xifres del qual no es van definir. L’acord, fruit del pacte assolit fa gairebé un any pel PSC i ERC a canvi del sí dels últims a la investidura de Salvador Illa, fa menció també al respecte al principi d'ordinalitat, és a dir, que Catalunya no perdi posicions en recepció de recursos una vegada feta la seua aportació a la “solidaritat” amb la resta d’Espanya, però de forma ambigua.

En concret, recull el plantejament del Govern català que “l’aportació ha de ser calculada, de manera transparent, amb criteris objectius i és condició necessària que la seua aplicació no pugui desvirtuar l’ordinalitat en el resultat final”.

El nou model contempla que l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) recapti tots els impostos generats al territori i transferiria una part d’aquests recursos a la caixa comuna per compensar els serveis que presta l’Estat a Catalunya. La resta de la recaptació se la quedaria l’administració catalana per finançar les seues competències; la Generalitat faria a continuació una aportació a la solidaritat comuna i finalment l’Estat li transferiria recursos per finançar aquelles competències específiques, que no tenen altres comunitats, com presons o Mossos d’Esquadra.

L’acord no defineix de moment ni el calendari ni quin percentatge de solidaritat no tindrà Catalunya amb la resta de l’Estat ni tampoc quina participació tindrà cada administració a la cistella d’impostos que recaptarà la Generalitat –actualment l’Estat li traspassa el 50% de l’IRPF– per exemple, ja que tot quedarà pendent de les reformes legislatives imprescindibles, com la modificació de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (Lofca).

El que sí que deixa clar el Govern català és que l’any que ve l’ATC no podrà encarregar-se íntegrament de la campanya de l’IRPF, encara que comenci a participar en la gestió, perquè no té el personal ni els mitjans tècnics necessaris per portar-ho a terme. D’aquesta manera, l’assumpció d’aquesta recaptació, “caldrà fer-la progressivament i en coordinació amb l’Agència Tributària espanyola”, va afirmar la consellera d’Economia, Alícia Romero. Per això es constituirà un grup de treball entre les dos administracions.

ERC critica les poques concrecions del pacte i demana avançar-lo més

El vicesecretari de comunicació d’ERC, Isaac Albert, va qualificar ahir de mínimes les concrecions de la reunió de la comissió bilateral Govern-Generalitat sobre el finançament singular per a Catalunya i va reclamar respectar el principi d’ordinalitat. “Hem patit una escenificació amb algun anunci, però amb poca concreció. També entenem que són acords que només són un punt de partida i que ERC hi estarà darrere perquè tot això avanci”, va asseverar Albert, que va insistir que això és un punt de partida i que han de continuar avançant.

D’altra banda, sobre l’ordinalitat, és a dir, que Catalunya mantingui la mateixa posició en la classificació del que aporta i el que rep, va definir com a innegociable que es mantingui perquè és, segons el seu parer, “un dels elements clau per rebaixar el dèficit fiscal”.

El vicepresident i diputat de Junts al Parlament, Toni Castellà, va considerar “decebedora” la nova proposta de finançament acordada en la comissió bilateral entre el Govern central i la Generalitat. “Ni és singular, ni plural, ni hi ha nou model de finançament”, va asseverar.

“A la pregunta dels 22.000 milions dels impostos dels catalans que se’n van i no tornen, el dèficit fiscal, quants en recuperarem amb aquest acord? De moment, zero. Ni un euro més”, va lamentar Castellà, que va considerar que al que s’ha arribat és un acord en matèria de gestió administrativa, però no de recaptació. En cas que la proposta arribi al Congrés, Castellà va avisar que Junts no donarà suport a “res que quedi lluny” d’un model de concert econòmic, on Catalunya pugui recaptar i gestionar el 100% dels impostos.

Junts no donarà suport a res que s’allunyi del concert econòmic

El secretari general del PP català, Santi Rodríguez, va criticar el nou finançament pactat entre Estat i Generalitat perquè “l’únic objectiu que persegueix és la desconnexió”. En aquesta línia, el partit a nivell estatal va avisar que és una mesura que afectarà negativament la resta de comunitats perquè “permetria a Catalunya reduir els diners que aporta a les regions menys riques”. També va criticar que l’acord és una “compra del silenci” dels socis del Govern espanyol “a costa dels diners de tots els espanyols”. El portaveu parlamentari dels Comuns, David Cid, per la seua part, va afirmar que el pacte és “un pas en la bona direcció”per aconseguir un nou model de finançament que millori els ingressos de Catalunya. En aquesta línia, va remarcar que l’acord també beneficiarà les autonomies infrafinançades històricament. A més, Sumar va instar a utilitzar aquest nou model per acabar amb el “dúmping fiscal” de Madrid.