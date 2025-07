Cessa la ministra que va negar que hi hagi captaires

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La ministra de Treball i Seguretat Social de Cuba, Marta Elena Feitó, va presentar ahir la renúncia al càrrec, l’endemà de realitzar unes polèmiques declaracions davant del Parlament cubà assegurant que al país llatinoamericà “no hi ha captaires” sinó que aquestes persones “estan disfressades”.

L’ara exministra cubana va arribar a declarar davant de l’Assemblea Nacional que “a Cuba no hi ha captaires. Quan vostè els mira les mans, li mira les robes que porten aquestes persones, estan disfressades de captaires, no són captaires”.

Sense esmentar-la, el president del país, Miguel Díaz-Canel, va lamentar en el seu compte de la xarxa social X “la falta de sensibilitat en l’enfocament de la vulnerabilitat”. “La Revolució no pot deixar ningú enrere, aquesta és la nostra divisa, la nostra responsabilitat militant”, va defensar.