ERC carrega contra l’acord de finançament i reclama a la Generalitat que el “rectifiqui”

ERC va acusar ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, d’estar incomplint els pactes que van permetre la seua investidura, en relació amb l’acord per al nou model de finançament per a Catalunya que van pactar l’Executiu català i el central en la comissió bilateral de dilluns, mentre Junts va demanar fer un front comú a l’independentisme per reclamar el concert econòmic. Durant la sessió de control al Govern al Parlament el líder d’ERC a la Cambra, Josep Maria Jové, va instar Illa a “rectificar” el pacte i a “ratificar-ne” un que inclogui el que es va pactar per a la investidura, si no, va advertir, no donaran suport a uns nous pressupostos de cara a l’any 2026.

Els d’Oriol Junqueras van afirmar que el pas endavant fet per la Generalitat és “insuficient” perquè el pacte no respon a les necessitats de Catalunya i va retreure al Govern que l’únic que havia de fer era “copiar la literalitat” del text del pacte d’investidura. També des dels passadissos de la Cambra el mateix Junqueras va advertir que Esquerra no negociarà els nous comptes de la Generalitat ni de la Moncloa si no es compleixen abans els pactes d’investidura. En aquest sentit va recordar que per això és necessari executar els acords en els àmbits de la recaptació tributària i l’IRPF, que es va fixar per al 2026. Al seu torn, Illa va respondre a aquests retrets afirmant que “queda feina per fer”, encara que va assegurar que l’acord per al nou model de finançament és un canvi de paradigma i va reclamar a Junts que ajudin en aquesta qüestió.

Per la seua part, el president del grup de Junts, Albert Batet, va cridar els partits independentistes a formar un “front comú” per reclamar el concert econòmic i la plena sobirania fiscal. En aquest sentit, Batet va afirmar que els grups que van permetre la investidura d’Illa –ERC i Comuns– haurien de descartar el finançament singular i deixar de donar suport al president de la Generalitat perquè ja s’ha demostrat que els socialistes són els “campions dels incompliments”. Esquerra va respondre a la petició de Junts afirmant que ells porten molt temps treballant “en solitari” les millores en finançament per a Catalunya.

Des de Madrid, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va carregar també contra l’acord afirmant que la “quota separatista” és “una decisió contra la majoria dels espanyols” i es va comprometre a derogar-lo si arriba al Palau de la Moncloa.

Sota el seu punt de vista, de tirar endavant el nou sistema de finançament es trencarien els principis “bàsics” de la Hisenda espanyola, com que el sistema d’informació ha de ser únic, que ha d’existir una caixa única i que la gestió de les retencions s’ha de fer de forma “integrada”. Així va apuntar que la gestió catalana del 100% de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) prevista per a l’any 2026 resultaria “impossible”, ja que no es podria conciliar la informació d’una base de dades estatal i una altra de catalana.

Inspectors d’Hisenda veuen impossible aplicar-lo

L’Associació d’Inspectors d’Hisenda de l’Estat va defensar ahir que és “impossible” aplicar l’acord de finançament singular assolit entre l’Executiu central i la Generalitat, un pacte que, sota el seu punt de vista, suposa el principi de la “desaparició de l’Estat” si s’estén a la resta de comunitats autònomes, alhora que va tornar a exigir la dimissió de la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero. La presidenta de l’entitat, Ana de la Herrán, va acusar el Govern estatal de “privilegiar” Catalunya i conduir el sistema tributari espanyol cap a una situació “insostenible”.