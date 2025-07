La Policia i la Fiscalia actuaran si les autonomies no acullen els menors

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Si les comunitats autònomes es neguen a acollir un menor migrant no acompanyat resituat des d’un altre territori, els professionals que l’acompanyen podran demanar ajuda a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, que ho posaran en coneixement de la Fiscalia i entregaran el jove a l’entitat de destinació. Així ho recull el decret de desenvolupament del mecanisme per a la reubicació dels menors migrants no acompanyats que el Govern central preveu aprovar dimarts en el Consell de Ministres.

És la segona norma que el Govern de l’Estat dicta sobre aquesta qüestió, després d’aprovar el passat 18 de març el reial decret llei que va modificar la llei d’estrangeria per crear aquest mecanisme.

Aquest nou model, que per primera vegada estableix l’obligatorietat que les autonomies es facin càrrec en el seu conjunt dels joves que arriben a zones com les Canàries, Ceuta o Melilla en funció d’una sèrie de criteris com la població o la renda per càpita, ha despertat un gran rebuig de la majoria de les comunitats. De fet, deu de governades pel PP i Castella-la Manxa (PSOE) han recorregut davant del Tribunal Constitucional el reial decret llei aprovat al març perquè el consideren “il·legal” i que envaeix competències autonòmiques.