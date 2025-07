El jutge atribueix a Montoro un “rol nuclear”: va abusar del poder per beneficiar la trama

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

L’exministre Cristóbal Montoro va tenir un “rol nuclear” en la trama d’Hisenda acusada de reformar lleis en benefici d’empreses, a canvi de diners, ja que era l’“autoritat” que assegurava un “guany cert” al seu despatx, Equipo Económico, “abusant” del seu poder, segons el jutge que investiga el cas.

Montoro, que va ser ministre d’Hisenda entre 2000 i 2004 amb José María Aznar i entre els anys 2011 i 2018 amb Mariano Rajoy, es va donar de baixa dijous passat com a afiliat del Partit Popular al transcendir la seua imputació i la del seu equip en una causa que des del 2018 investigava en secret el titular del jutjat d’instrucció número 2 de Tarragona per suborn, frau, prevaricació, tràfic d’influències, negociacions prohibides, corrupció en els negocis i falsedat documental.

El jutge va acordar formalment el 16 de desembre del 2021 la imputació de Montoro i dels altres 27 investigats en una interlocutòria, que consta al sumari en què detallava que els notificaria la seua situació processal i els citaria a declarar una vegada s’aixequés el secret, que s’ha mantingut vigent fins al passat 19 de juny.

En la sentència, el jutge remarca que Montoro, que va ser soci fundador, president i conseller d’Equipo Económico fins a l’abril del 2008, va ser ministre d’Hisenda en els anys en què es van tramitar les normes que suposadament es van modificar a canvi de diners, “exercint les més altes funcions i competències decisives en l’esmentada tramitació”.

Així, segons el jutge, Montoro ocuparia “un rol nuclear” en l’“organització”, ja que seria l’“autoritat” que presumptament “asseguraria un guany cert al despatx Equipo Económico, abusant que entre les seues potestats li corresponia la iniciativa legislativa del seu ministeri”.

Per aconseguir aquest objectiu, Montoro hauria nomenat entre els alts càrrecs del ministeri d’Hisenda “persones estretament vinculades al despatx Equipo Económico, la qual cosa asseguraria que l’elaboració i tramitació dels textos dels avantprojectes de llei i projecte de reglaments es redactessin a demanda” de les empreses que acudien al bufet, “a l’acceptar aquestes pagar per això”, segons el jutge.

Segons revela la investigació, els responsables d’Hisenda es van negar a la rebaixa fiscal que Montoro estava preparant per beneficiar les gasistes, un text que fins i tot va provocar frecs amb el seu company de partit, el llavors ministre d’Indústria, José Manuel Soria. Això va fer que les companyies acudissin a Equipo Económico que, a canvi d’importants sumes de diners, va impulsar finalment que la modificació tirés endavant mesos més tard.

Núñez Feijóo: “No hi pot haver dos vares de mesurar”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat que el cas Montoro “s’investigui fins al final” i ha assegurat que l’exigència ha de ser més gran quan les sospites de corrupció afecten algú relacionat amb el partit polític al qual pertanys. Així ho assenyala en una entrevista a La Voz de Galicia en la qual defensa que en els seus 30 anys de servei públic no ha nomenat “ningú” que estigui ficat en un suposat cas de corrupció. En aquest sentit, remarca que “no hi pot haver dos vares de mesurar per a la corrupció” i que el tractament que s’ha de donar a la corrupció ha de ser igual “afecti qui afecti les sospites”.

Al ser preguntat per Alberto Nadal, que des del congrés nacional del PP de principis de mes està al capdavant de l’àrea econòmica del partit i que va ser secretari d’Estat amb Montoro, Feijóo defensa que no té relació amb aquesta suposada corrupció.Tanmateix, la portaveu adjunta del PSOE, Enma López, va criticar la “tebiesa” del Partit Popular en aquest cas i va advertir que “Feijóo té a les seues files l’equip de Montoro i l’equip de Montoro està en Feijóo”.