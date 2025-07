La UE dona ales al BBVA a recórrer les condicions a l’opa

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’expedient obert per la Comissió Europea a Espanya dona ales al BBVA per recórrer davant del Tribunal Suprem la intervenció del Govern central en l’opa sobre el Banc Sabadell. El 24 de juny, el Consell de Ministres va aprovar l’operació amb la condició que, si prospera, el BBVA podrà prendre el control del Banc Sabadell, però haurà de mantenir les dos entitats separades durant almenys tres anys. El Govern espanyol va argumentar que imposava aquesta condició amb l’objecte de l’interès general per mantenir el suport al creixement i l’activitat empresarial, protegir els treballadors i els clients, o per aconseguir una cohesió territorial, entre altres raons. El BBVA va considerar que només la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència estava autoritzada per imposar condicions. Tant el Sabadell com el Govern estatal consideraven que la llei permetia endurir els compromisos establerts per la CNMC. Tanmateix, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, va dir que la Llei de Defensa de la Competència no aclareix aquest punt. Aquesta disparitat de criteris és allò que ha fet que el BBVA continuï tenint l’opció d’impugnar.