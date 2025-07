Niubó destitueix el subdirector de Plantilles, Provisió i Nòmines després de les alteracions al procés d'adjudicacions

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el subdirector de Plantilles, Provisió i Nòmines, Enric Trens, en relació amb les alteracions en el procés d'adjudicació de places docents per al curs vinent. En compareixença parlamentària, Niubó ha detallat que divendres van saber que un funcionari, per una decisió "unilateral", va fer una reserva de 878 llocs de treball a personal interí, quan haurien d'haver passat a places ordinàries per a funcionaris. Ho va fer "sense consultar el director general, ni la secretaria general ni la consellera", ha assegurat. Niubó ha dit que arribaran "fins al final" en la investigació. "Ningú està per sobre del Departament, ningú està per sobre del Govern ni per sobre de la llei", ha dit.

Niubó ha comparegut a petició pròpia al Parlament per donar explicacions davant d'un fet "greu" que ha reconegut que "fa mal" a la credibilitat i al prestigi del Departament d'Educació i que ha considerat que és "inadmissible i intolerable". "No permetrem que ningú de forma voluntària i deliberada prengui decisions unilaterals contravenint resolucions del Departament, que vulneren els drets de milers de docents i afecten les garanties de procés", ha manifestat a l'inici de la seva intervenció.

I és que segons ha explicat Niubó això és el que va passar: una persona va prendre una decisió "unilateral" que va alterar el procés d'adjudicacions docents. "No va ser un error humà, tampoc tècnic sinó el resultat d'una decisió conscient i unilateral", ha asseverat.

La consellera ha concretat que dijous passat, l'endemà d'haver finalitzat el procés, van ser coneixedors de la incidència arran de diverses reclamacions que s'havien rebut al matí. Segons ha detallat, el director general de Professorat va demanar explicacions sobre què podia haver passat i va ser informat "per part d'un càrrec amb responsabilitat" de la seva direcció generació d'una "alteració" en el procediment.

La consellera ha explicat que una resolució concreta indica que les places perfilades que durant la fase d'adjudicacions provisionals, i de les quals no consti proposta de la direcció, no havien estat ocupades s'havien de reconvertir en places ordinàries i ser ocupades, en primer lloc, per funcionaris. Només si continuaven vacants aquestes places es podien oferir a interins però en una segona fase. Niubó ha destacat que el fet de prioritzar ocupar les places amb funcionaris va ser "acordat" amb els sindicats i traslladat als serveis territorials. L'objectiu era ajudar a l'estabilització del personal i a la consolidació dels equips dels centres educatius. "Pot agradar més o menys, però en cap cas un funcionari la pot contradir", ha manifestat.

Davant d'aquests fets, Niubó va convocar una reunió d'urgència al Palau de la Generalitat amb representants de les diferents àrees afectades. Es va decidir invalidar el procés d'adjudicacions i començar-ne un de nou. Les noves llistes es van publicar dilluns a la tarda amb 2.898 canvis, que afecten un 5% dels 57.000 docents que participaven del procés. En aquest sentit, Niubó ha dit que els canvis signifiquen millores, un cop incorporades les 878 places afectades.

La consellera ha assegurat que el problema s'ha solucionat "en temps rècord", treballant dia i nit també durant el cap de setmana, i per això ha agraït la feina a tot el personal que ho ha fet possible.

A més, ha defensat que en la nova resolució "no hi ha errors", malgrat les crítiques rebudes per part d'alguns grups parlamentaris. Ha afegit que s'estudiarà "cas per cas" si s'escauen ajuts als docents afectats.

La investigació continua

Tot i la destitució del subdirector de Plantilles, Provisió i Nòmines la investigació continua oberta per esclarir al detall els fets i els seus responsables directes. "Serem implacables", ha manifestat. En aquest sentit, ha asseverat que "ningú pot fer i desfer al departament al marge de les resolucions del Departament ni pot estar per sobre de la seva honorabilitat".

Així, ha explicat que el que s'ha fet fins ara ha estat un "cessament polític" i que caldrà veure qui són les persones directament vinculades i si n'hi ha una o més. Un cop es tanqui l'expedient informatiu i es disposi de tota la informació Educació decidirà si s'han d'emprendre més accions, ja siguin administratives -expedients disciplinaris- o judicials.

En paral·lel, ha sol·licitat al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) un pla per "reforçar" la solvència tècnica dels procediments i ha encarregat una investigació interna per assegurar les "màximes garanties" dels processos interns.

L'inici de curs es manté el 8 de setembre

Davant les peticions dels sindicats d'endarrerir l'inici de curs, Niubó ho ha tornat a descartar. "Ni l'inici de curs ni el funcionament del proper curs es veuran afectats", ha manifestat. I és que ha assegurat que, malgrat els problemes, el nomenament d'aquests docents es mantenen per a l'1 de setembre, com ja estava previst, i ha afegit que durant el juliol els professionals podran contactar amb els centres i a l'inrevés. La consellera ha asseverat que l'últim que farà el Departament és "causar major perjudici a l'alumnat i al conjunt de famílies".

L'oposició carrega contra el "caos" generat i demana la dimissió de Niubó

Tots els grups de l'oposició s'han mostrat molt crítics amb els fets i han demanat que la consellera assumeixi responsabilitats. La diputada de Junts Judith Toronjo ho ha qualificat de "caos" i ha demanat la dimissió de la consellera. La diputada ha considerat que és molt greu que l'actuació d'una persona hagi pogut provocar aquesta situació i ha assegurat que fa falta una auditoria externa.

Des d'ERC, Irene Aragonès ha parlat de "nyap monumental" i ha acusat Niubó d'"esquivar responsabilitats" i "carregar el mort a un tècnic del Departament". "Ha al·ludit la responsabilitat política que li toca a vostè", ha manifestat. També ha demanat la destitució del director general del Professorat.

La diputada del PP Eva García ha posat també en dubte que "una sola persona" hagi provocat aquesta situació i ha considerat que el que ha succeït és "un nou capítol del desgovern de la incompetència del govern de Salvador Illa". Manuel Jesús Acosta, de Vox, ha afirmat que el procés ha quedat "absolutament desacreditat" i ha demanat a Niubó que assumeixi "les seves responsabilitats" i dimiteixi.

Per part dels Comuns, Lluís Mijoler ha criticat que el Departament és "un autèntic desgavell" i ha lamentat que "sempre" hi ha problemes amb les adjudicacions. Mijoler també ha demanat que Niubó assumeixi responsabilitats pel "fracàs" dels mecanismes de control.

Per últim, la diputada de la CUP Laia Estrada s'ha afegit als "dubtes" sobre que ningú detectés aquesta reserva de places abans de la publicació de les adjudicacions i ha valorat que el que ha passat "no és una cosa aïllada".