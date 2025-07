USTEC veu possibles "errors" en les noves adjudicacions i avisa que impugnarà el procés "si es confirmen"

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El sindicat USTEC veu possibles "errors" en les noves adjudicacions de places i ha avisat aquest dimarts que impugnarà el procés "si es confirma" que "segueixen contenint errors". En declaracions en la concentració davant del Parlament per la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, sobre aquesta qüestió, Alba Ferran, d'USTEC, ha avisat que "segueixen havent-hi adjudicacions a personal interí" en places també demanades per funcionaris. "No sabem la magnitud de la tragèdia. Caldrà veure", ha apuntat Ferran. Unes 200 persones s'han concentrat davant el Parlament en el marc de la compareixença de Niubó i han demanat la dimissió de la consellera.

Ferran ha apuntat que "el problema és que les adjudicacions no es fan per ordre d'antiguitat ni de barem" i, així, "interins passen per davant dels funcionaris". La representant d'USTEC ha remarcat que "centenars de persones es veuen afectades" per aquests possibles "errors". "Hem rebut moltes queixes", ha afirmat.

Amb "plantilles que encara no estan tancades", des del sindicat demanen endarrerir l'inici de curs i reclamen al departament "canvis profunds" i negociar millores laborals. "No és un fet aïllat. És la conseqüència d'una manca crònica d'inversió en educació i d'un maltractament constant al personal educatiu i dels centres", ha assenyalat Ferran.

Per la seva banda, Maurici Victory, de la CGT, ha denunciat que el problema és "estructural" i que en el procés d'adjudicacions hi ha un "greuge estructural", però ha remarcat que enguany "la situació ha estat més flagrant". "Segueixen havent-hi errors", ha denunciat. Finalment, Marc Santasusana, de la Intersindical, ha advertit que el problema és "molt greu". "El fet que hagin comès un segon error per intentar arreglar-ho, de pressa i corrents, encara és més greu", ha remarcat.