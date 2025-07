Pardo de Vera es desvincula de les adjudicacions d’obra del cas Koldo

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno va acordar ahir la prohibició de sortir d’Espanya i la retirada del passaport per a l’expresidenta d’Adif Isabel Pardo de Vera i l’exdirector de Carreteres Javier Herrero, investigats per afavorir presumptament adjudicacions d’obra a constructores a canvi de mossegades en el cas Koldo, després de les seues declaracions al jutjat.

Segons la consideració de Moreno, en l’estat actual de la investigació hi ha “prou motius per considerar responsables criminalment” els dos investigats com a presumptes autors de delictes de pertinença a organització criminal, suborn i tràfic d’influències.

En la seua declaració, Pardo de Vera es va desvincular de les presumptes adjudicacions d’obra pública. La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil reflecteix missatges amb Koldo García, exassessor del ministre de Transports José Luis Ábalos, en els quals aquest li insisteix que se li ha d’adjudicar una obra a la constructora LIC, si bé ella es mostra reticent advertint-lo que se li acabava de donar una feia poc i una altra “cantarà”. L’expresidenta d’Adif va emmarcar en la normalitat administrativa que els assessors dels ministres preguntin per adjudicacions i va manifestar que no tenia competències per adjudicar les obres.

En relació amb la presumpta contractació “irregular” de Jésica Rodríguez, examant d’Ábalos, Pardo de Vera va afirmar que no coneixia de res la dona i que va rebre la sol·licitud de l’exministre perquè Ineco l’entrevistés, però que no va participar en la contractació i només va enciar el currículum. A més, va assegurar ser “utilitzada com a corretja de transmissió” a Ineco.

Per la seua part, Javier Herrero també va negar participar en adjudicacions irregulars. Entre els missatges intervinguts per l’UCO amb Koldo García hi ha una conversa sobre una adjudicació d’obra pública de més de 100 milions d’euros a Logronyo a la companyia Acciona. Herrero va subscriure el contracte dient “bingo!!! a Logronyo”, encara que va assegurar que va ser per la resolució del procés i no perquè fos a Acciona.

❘ madrid ❘ El ministre per a la Transformació Digital, Óscar López, va acusar ahir el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de “fitxar” implicats en el presumpte cas de corrupció que afecta l’exministre d’Hisenda Cristóbal Montoro i de “formar part del mateix nucli polític del Govern de Rajoy”. Mentrestant, la lleidatana Montse Mínguez, portaveu de la direcció del PSOE, va alertar que les acusacions a Montoro de reformar lleis en benefici d’empreses pot ser la trama “més greu de corrupció” d’Espanya i va denunciar que “el model de Montoro és la peça central de tot el model del PP”.

Per la seua part, el vicesecretari d’Hisenda del PP, Juan Bravo, va defensar ahir que l’exsecretari d’Estat Alberto Nadal, fitxat per Feijóo per al seu equip econòmic, no té relació amb el cas Montoro, mentre que la portaveu del PP al Congrés, Ester Muñoz, va criticar que es vulgui equilibrar la balança amb el cas Cerdán i totes les investigacions que afecten l’entorn del Govern central. “Les distàncies són abismals”, va declarar, i va afegir que “no convé insultar la intel·ligència dels espanyols” ja que la trama de les presumptes adjudicacions irregulars afecta l’Executiu actual.

En relació amb la trama, l’exsecretari d’Hisenda, Miguel Ferre, va deixar ahir el seu lloc com a sènior partner d’Assumptes Públics a Kreab després de ser imputat. La decisió va ser presa per acord mutu per “preservar l’operativa de la companyia”, i perquè Ferre “pugui atendre adequadament la seua defensa”.

D’altra banda, el narcotraficant Marcial Dorado va assegurar en una entrevista a el Confidencial que el PSOE li va oferir diners per “deixar anar una bomba contra Feijóo” abans de les últimes eleccions generals. A més, va parlar sobre les pressions de membres del PP per perjudicar Feijóo i Rajoy i va insinuar la participació de l’exvicepresidenta del Govern Soraya Sáenz de Santamaría, “la petita del PP”.